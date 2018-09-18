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Гуанчжоу. Козлова прошла во второй раунд турнира

Украинская теннисистка успешно начала свое выступление на соревнованиях в Китае

  • 18.09.2018 09:45
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Козлова и Цзяцзин провели на корте чуть более 1,5 часа. Украинка выиграла восемь геймов подряд, после чего вперед во втором сете вышла её соперница (2:3). В десятом гейме китаянка отыграла матчбол, но затем сама не воспользовалась шансом подать на партию при счете 6:5. 
 
В итоге игра перешла на тайбрейк, где, уступая 2:4, Катерина взяла пять очков кряду.
 
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Лу Цзяцзин (Китай, Q) 6:0, 7:6(4)
 
Во втором круге украинку ожидает поединок против Дженнифер Брэйди из США (96). Американка обыграла Козлову в их единственном очном матче на Уимблдоне в этом сезоне (2:6, 7:6(4), 2:6).
 
На предыдущем турнире в Хиросиме Катерина вылетела во втором круге.

 

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Источник — Большой теннис Украины

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