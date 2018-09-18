Гуанчжоу. Козлова прошла во второй раунд турнира

Козлова и Цзяцзин провели на корте чуть более 1,5 часа. Украинка выиграла восемь геймов подряд, после чего вперед во втором сете вышла её соперница (2:3). В десятом гейме китаянка отыграла матчбол, но затем сама не воспользовалась шансом подать на партию при счете 6:5.

В итоге игра перешла на тайбрейк, где, уступая 2:4, Катерина взяла пять очков кряду.

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Лу Цзяцзин (Китай, Q) 6:0, 7:6(4)

Во втором круге украинку ожидает поединок против Дженнифер Брэйди из США (96). Американка обыграла Козлову в их единственном очном матче на Уимблдоне в этом сезоне (2:6, 7:6(4), 2:6).