Рейтинг ATP. Лидеры сохранили позиции, украинцы продолжают падать

Прошедшая неделя в мужском теннисе прошла без крупных турниров (всему виной Кубок Дэвиса), поэтому изменений в верхней части мировой классификации не произошло. Как и раньше, лидирует Рафаэль Надаль. В топ-3 также находятся Роджер Федерер и Новак Джокович.
Топ-10 рейтинга АТР
В Чемпионской гонке также все по прежнему: Надаль, Джокович и Федерер квалифицировались в Лондон, дель Потро очень близок к этому. Также очень хорошие шансы у Александра Зверева.
Топ-8 Чемпионской гонки АТР
Украинцы в рейтинге АТР
Источник — Sport.ua
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