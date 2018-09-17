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Рейтинг ATP. Лидеры сохранили позиции, украинцы продолжают падать

Надаль, Федерер и Джокович лидируют в мировом рейтинге

  • 17.09.2018 09:35
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Getty Images. Кубок Дэвиса (Хорватия - США)
© Getty Images. Кубок Дэвиса (Хорватия - США)
Прошедшая неделя в мужском теннисе прошла без крупных турниров (всему виной Кубок Дэвиса), поэтому изменений в верхней части мировой классификации не произошло. Как и раньше, лидирует Рафаэль Надаль. В топ-3 также находятся Роджер Федерер и Новак Джокович.
 
Топ-10 рейтинга АТР

В Чемпионской гонке также все по прежнему: Надаль, Джокович и Федерер квалифицировались в Лондон, дель Потро очень близок к этому. Также очень хорошие шансы у Александра Зверева.

 
Топ-8 Чемпионской гонки АТР

Украинцы в рейтинге АТР

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Источник — Sport.ua

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