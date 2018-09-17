Рейтинг ATP. Лидеры сохранили позиции, украинцы продолжают падать

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ВИДЕО ДНЯ. Все действия Ярмоленко в матче против Эвертона 10:28 — milan90 По нарезке, классно сыграл!

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ВАЦКО: «Суркис понимает, что Хацкевич не виноват» 10:11 — Виктор Федоров Вацко динамовский прихвостень должен понимать ,что Вернидуб без бабла команду ведет в правильном ... 10:09 — wezom07 Ага - Гриша и Игорек Суркисы)