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ФОТО ДНЯ. Свитолина в купальнике позирует у бассейна

Украинская теннисистка наслаждается перерывом между турнирами

  • 16.09.2018 09:20
  • 3469 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает отдыхать после завершения серии турниров на американском харде. 
 
Отметим, что украинка не будет принимать участия на турнире в Токио, который пройдет на следующей неделе. Свитолина будет готовиться уже к Уханю, старт которого запланирован на 24 сентября.
 
Напомним, на Открытом чемпионате США Элина дошла до четвертого круга.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday never felt so great ! Let’s roll babyyy 👒🌴🏝

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.09.2018 10:08
    -2
    И когда же ей в теннис-то играть ?
    Ссылка
    Avaxi
      Avaxi, 16.09.2018 09:54
    +4
    Влад Тараненко, 16.09.2018 09:45
    Сколько она вам платит, чтобы вы такие тупые и ненужные новости о ней делали? У вас спорт сайт, или инстаграм Свитолиной? Порой путаюсь куда я попал
    Этот сайт давно скатился в говно. Желтухи полно, нормальные журналисты - вообще отсутствуют как класс, редактор - двоечник(стабильно постятся статьи с кучей орфографических ошибок и опечаток) Единственное, что его держит на плаву - это отсутствие альтернативы.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 16.09.2018 09:45
    0
    Сколько она вам платит, чтобы вы такие тупые и ненужные новости о ней делали? У вас спорт сайт, или инстаграм Свитолиной? Порой путаюсь куда я попал
    Ссылка
    naboo
    online
      naboo, 16.09.2018 09:36
    +4
    неудачный ракурс
    Ссылка
    Avaxi
    online
      Avaxi, 16.09.2018 09:54
    +4
    Влад Тараненко, 16.09.2018 09:45
    Сколько она вам платит, чтобы вы такие тупые и ненужные новости о ней делали? У вас спорт сайт, или инстаграм Свитолиной? Порой путаюсь куда я попал
    Этот сайт давно скатился в говно. Желтухи полно, нормальные журналисты - вообще отсутствуют как класс, редактор - двоечник(стабильно постятся статьи с кучей орфографических ошибок и опечаток) Единственное, что его держит на плаву - это отсутствие альтернативы.
    Ссылка
    naboo
    online
      naboo, 16.09.2018 09:36
    +4
    неудачный ракурс
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 16.09.2018 09:45
    0
    Сколько она вам платит, чтобы вы такие тупые и ненужные новости о ней делали? У вас спорт сайт, или инстаграм Свитолиной? Порой путаюсь куда я попал
    Ссылка
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