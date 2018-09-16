ФОТО ДНЯ. Свитолина в купальнике позирует у бассейна

10:43 — Viktor Zhdanov

И не только из за денег! Самостоятельный тренер не будет отдавать в аренду, или продавать в други...

10:39 — slava_ukrainy

пока шахтер побеждает будет у власти хацкевич

10:36 — tormans5

не фиг было Реброва трогать! два золота и серебро это что, мало???и Хацкевича не фиг трогать, даж...

10:33 — Юрий Огурцов

тренера надо поддержать.. много молодежи ввел в игру и тд апредложения которие появляются по заме...

10:32 — rocky14232

Хацкевич приучает Динамо к антифутболу! закрываться в штрафной и выбивать мяч. ну это какой то по...

10:28 — rocky14232

Динамо надо тренер иностранный!!! Из Испании или из Германии или из Италии... Только не оставляйт...

10:25 — rocky14232

Хацкевич дно!!! полное дно!!!

10:20 — pulse240

Конечно прав, если не было адекватной альтернативы.