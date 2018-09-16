ФОТО ДНЯ. Свитолина в купальнике позирует у бассейна

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает отдыхать после завершения серии турниров на американском харде.
Отметим, что украинка не будет принимать участия на турнире в Токио, который пройдет на следующей неделе. Свитолина будет готовиться уже к Уханю, старт которого запланирован на 24 сентября.
Напомним, на Открытом чемпионате США Элина дошла до четвертого круга.
Источник — Instagram
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