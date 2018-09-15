Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Соуза меня не удивил»

Украинец – о победе над Португалией

  • 15.09.2018 19:18
  • 355 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
ФТУ. Сергей Стаховский
© ФТУ. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский принес сборной Украины победу в противостоянии с Португалией, обыграв Жоао Соузу.

Украинец прокомментировал свой успех:

«Как удалось восстановиться после пары? Благодаря публике! Когда публика подгоняет, то играется лучше. На самом деле было трудновато, особенно в третьей партии, потому что и он уже был уставший, и я. Но наши болельщики так поддерживают, что невозможно не бежать.

Перед матчем мы детально обсудили с Ильей Марченко, как он играл вчера с Жоао Соузой, что делал в тяжелые моменты. Мы же команда, поэтому обмениваемся мнениями.

Соуза, если честно, меня не удивил сегодня. Я знал, что он будет пытаться играть агрессивно, много забегать под право. Я знал, что если буду хорошо подавать, то у меня есть хорошие шансы. Практически в каждой из наших прошлых встреч мы играли столько сетов, сколько было возможно. Легких побед не было».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.