Денис МОЛЧАНОВ: «Без поддержки фанатов мы бы этот матч не вытащили»

По ходу решающей партии Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступали португальскому дуэту Жоао Соуза / Гаштао Элиаш 3-5, но сумели одержать победу на тайбрейке (7-5).
«Спасибо болельщикам за поддержку, думаю, без них мы бы этот матч не вытащили. Немножко был спад во втором сете. Рад, что смогли переломить ход игры, что смогли дожать до конца. Очень тяжелый и напряженный матч. Во второй партии немного в геймах не складывалась игра. Соперники почувствовали уверенность и переломили ход матча. Затем и нам удалось сделать перелом в конце поединка, но это был тяжелый матч. Матч Стаховский - Соуза? Тяжело делать прогнозы, так как примерно равного уровня игроки. Надеемся на поддержку зрителей, что это поможет, потому что это очень важно».
Источник — Xsport
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