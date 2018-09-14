ДОЛГОПОЛОВ: «У Марченко проблемы с плечом, но шансы все равно были»

Александр Долгополов пока восстанавливается после операции на руке, которую он перенес чуть больше месяца назад. Потому помочь сборной в борьбе за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса естественно не может. Но поддержать своих партнеров по команде он приехал, и активно болел и переживал каждый эпизод на корте. После первой игры в которой наша вторая ракетка Илья Марченко уступил 46-му в мире Жоау Соузе, Долгополов поделился мнением по поединке:

- Мне кажется, у Ильи были проблемы с физикой. Во-первых, у него, как я понял, побаливает плечо, а во-вторых, уже после первого сета была видно, что он значительно подсел физически, он ногами не доходил к мячу. Было тяжело, приходилось просто держать темп. В конце он уже немножко воспрял, добавил, но в концовке не повезло, не сложился последний гейм, а так бы он мог вернуться в игру. Хотя да, полтора сета у него многое не получалось. Он провалился физически, думаю, причина все же в плече.

- Так первая подача у него не шла именно из-за плеча?

- Я думаю, что да. Ребята говорят, что у него побаливало плечо. Я с ним не разговаривал перед игрой, но было видно, что ему сложно подавать.

- Вы говорите, Илье не хватило времени вернуться в игру, как он это умеет делать в Кубке Дэвиса. Вы за трехсетовый формат матчем?

- Я точно за. Можно посмотреть по туру, сколько травм игроки получают в матчах за сборную именно из-за физического напряжения, когда играешь уже через усталость. При сегодняшних скоростях, когда мы часто играем на харде, многие травмируются, а каждый пятисетовый поединок – это потенциально матч на износ. Четвертый и пятый сет – это риски травмироваться. Так часто и происходит. Так что не знаю, как все, но я за три сета.

- Как вам сегодня лидер португальцев Жоау Соуза, ощущается, что он абсолютный фаворит в каждом из поединков?

- Сегодня он показал очень средний для себя теннис, думаю, обыгрывать его было можно. Если бы Илья постоянно показывал теннис первого сета, но скорее всего, было бы только два сета. Потому что и во втором сете Соуза первые два гейма очень плохо играл, потому шансы были.

- Как по ощущениям в команде, какими будут расклады в этом матче?

- Я, к сожалению, приехал только на игру, не был на тренировках, не знаю, кто как играет, на предматчевой установке тоже не был. Но уверен, что ребята настроены хорошо, как обычно. Оценки? Думаю, если Сережа выиграет свой матч, то пару мы обязаны выигрывать, тогда все будет решать игра Стаховского с Соузой. А при счете 2:1, при такой поддержке и психологическом давлении на него, Соузе будет сложнее играть. А если поведут они 1:2, то нам, конечно, будет очень непросто возвращаться.

- Хочется реванша за прошлогодне поражение в Лиссабоне…

- Я думаю, что эти два матча не совсем правильно сравнивать, ведь тогда никто из наших ведущих игроков не играл, сейчас состав ровнее, и шансы точно есть.

Татьяна ЯЩУК