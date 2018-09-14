Илья Марченко – Жоау Соуза. LIVE трансляция

14 сентября матчем Илья Марченко – Жоау Соуза стартует противостояние Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Поединок будет сыгран в Буче (Киевская область), начало встречи в 11:45.
Ранее теннисисты встречались два раза, обе победы на счету украинца (Хертогенбос-2015 и Кубок Дэвиса-2008).
Напомним, по завершении данного поединка на корт теннисного клуба «Campa» выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.
Илья Марченко – Жоау Соуза
Источник — Sport.ua
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