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Илья Марченко – Жоау Соуза. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча Кубка Дэвиса

  • 14.09.2018 09:19
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БТУ, Илья Марченко
© БТУ, Илья Марченко
14 сентября матчем Илья Марченко – Жоау Соуза стартует противостояние Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
Поединок будет сыгран в Буче (Киевская область), начало встречи в 11:45.
 
Ранее теннисисты встречались два раза, обе победы на счету украинца (Хертогенбос-2015 и Кубок Дэвиса-2008).
 
Напомним, по завершении данного поединка на корт теннисного клуба «Campa» выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.
 
 
Илья Марченко – Жоау Соуза
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Источник — Sport.ua

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