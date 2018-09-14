Илья Марченко – Жоау Соуза. LIVE трансляция

да были времена

10:31 — Владимир Казимирский

В Динамо нет ни одного классного игрока выше среднего европейского уровня. На энтузиазме далеко н...

10:31 — Владимир Казимирский

В Динамо нет ни одного классного игрока выше среднего европейского уровня. На энтузиазме далеко н...

10:29 — Владимир Казимирский

В Динамо нет ни одного классного игрока выше среднего европейского уровня. На энтузиазме далеко н...