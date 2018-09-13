Сергей СТАХОВСКИЙ: «Нужно догонять Молчанова по количеству титулов»

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал итоги жеребьевки матча с Португалией в рамках Кубка Дэвиса.

«В паре мне еще надо догонять Молчанова по количеству титулов (смеется). Если честно, то из-за Кубка Дэвиса играл и одиночку, и пару, для нас пара — это важное очко. По поводу результатов, то, наверное, уже переиграл турниров, есть эмоциональные моменты, связанные с запалом и с желанием. Надеюсь, здесь это все изменится. Сначала сыграю тут, а потом буду говорить о планах на будущее», — сказал Стаховский.

Матчевая встреча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии пройдет 14-15 сентября в Буче. В первый день состоятся две одиночные встречи, начало в 11:45 по Киеву.