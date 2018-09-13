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Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Украина – Португалия

Откроют соревновательную программу Илья Марченко и Жуан Соуза

  • 13.09.2018 15:02
  • 245 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФТУ
© ФТУ
Состоялась жеребевка матчевой встречи первого раунда плэй-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии, которая состоится 14-15 сентября в Буче.
 
В пятницу первыми на корт выйдут Илья Марченко и Жуан Соуза, затем сыграют Сергей Стаховский и Педро Соуза.
 
В субботу соревнования начнутся парным матчем: Стаховский и Молчанов сразятся с Гастоном Элиашем и Педро Соузой. Затем, если потребуется, состоятся одиночные встречи:
 
Сергей Стаховский — Жуан Соуза,
Илья Марченко — Педро Соуза.
 
 
Напомним, что во второй день соревнований возможны замены в рамках официальной заявки на матч. Поединки пройдут в трехсетовом формате.
 
Начало матчей
 
Пятница: 11-45, Суббота: 10-30 по киевскому времени.
 
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Источник — Теннисный Портал Украины

(1 голос)

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 13.09.2018 15:21
    0
    опять 5:0 будет
    Ссылка
    Євген
    online
      Євген, 13.09.2018 15:18
    0
    Good luck
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 13.09.2018 15:21
    0
    опять 5:0 будет
    Ссылка
    Євген
    online
      Євген, 13.09.2018 15:18
    0
    Good luck
    Ссылка
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