Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Украина – Португалия

Состоялась жеребевка матчевой встречи первого раунда плэй-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии, которая состоится 14-15 сентября в Буче.
В пятницу первыми на корт выйдут Илья Марченко и Жуан Соуза, затем сыграют Сергей Стаховский и Педро Соуза.
В субботу соревнования начнутся парным матчем: Стаховский и Молчанов сразятся с Гастоном Элиашем и Педро Соузой. Затем, если потребуется, состоятся одиночные встречи:
Сергей Стаховский — Жуан Соуза,
Илья Марченко — Педро Соуза.
Напомним, что во второй день соревнований возможны замены в рамках официальной заявки на матч. Поединки пройдут в трехсетовом формате.
Начало матчей
Пятница: 11-45, Суббота: 10-30 по киевскому времени.
Источник — Теннисный Портал Украины
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