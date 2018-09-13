Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Украина – Португалия

Это такая шутка юмора? Какой джеб с его скоростью? Да Усик пока Джлшуа подумает провести джеб, т...

15:11 — kuzmen1992

Если завтра Янык появится в футболки про воинов АТО он не станет героем! А эти мрази Сурки только...

15:10 — kuzmen1992

Их не кто не заставляет идти 101 игроком в динамо и шахтер. Они сами делают выбор в сторону денег...