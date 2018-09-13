МЕДВЕДЕВ: «У нашей команды есть шансы взять три очка с португальцами»

Капитан сборной Украины Андрей Медведев прокомментировал результаты жеребьевки предстоящего матча против Португалии в Кубке Дэвиса.
«Мы остаемся при своем мнении, что было бы лучше играть на корте чуть более быстром. Сейчас мы более-менее приспособились к условиям взаимодействия мяча с покрытием, влажности воздуха.
Мы также понимаем, что покрытие оказалось непростым и для португальцев. Это делает предстоящий матч интересным и у нашей команды есть шансы взять три очка», – заявил Медведев.
Напомним, матчевая встреча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии пройдет 14-15 сентября в Буче. В первый день состоятся две одиночные встречи, начало в 11:45 по Киеву.
Источник — Большой теннис Украины
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