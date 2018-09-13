МЕДВЕДЕВ: «У нашей команды есть шансы взять три очка с португальцами»

Андрей Медведев прокомментировал Капитан сборной Украиныпрокомментировал результаты жеребьевки предстоящего матча против Португалии в Кубке Дэвиса.

«Мы остаемся при своем мнении, что было бы лучше играть на корте чуть более быстром. Сейчас мы более-менее приспособились к условиям взаимодействия мяча с покрытием, влажности воздуха.

Мы также понимаем, что покрытие оказалось непростым и для португальцев. Это делает предстоящий матч интересным и у нашей команды есть шансы взять три очка», – заявил Медведев.

Напомним, матчевая встреча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии пройдет 14-15 сентября в Буче. В первый день состоятся две одиночные встречи, начало в 11:45 по Киеву.