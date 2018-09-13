Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Илья МАРЧЕНКО: «Покрытие корта в Буче мне не подходит»

Украинский теннисист – о предстоящем матче Кубка Дэвиса против Португалии

  • 13.09.2018 15:56
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
БТУ, Илья Марченко
© БТУ, Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал противостояние Украины и Португалии в Кубке Дэвиса, а также оценил свою текущую форму.
 
«Что для меня сейчас тяжелее всего? Тяжелее всего выигрывать матчи, пока еще не получалось в этом году (улыбается). Плечо, конечно, - это основное, его нельзя заменить чем-то другим, в каждом ударе оно участвует, - говорит Марченко, который из-за операции свои выступления в текущем сезоне начал только в конце мая. - На данный момент я, наверное, нахожусь в лучшей своей форме в этом году, насколько она стопроцентная - это будет видно завтра.
 
По поводу результатов жеребьевки, то мне все равно, кто начинает первым. Я знаю, чего ожидать от Жоао Соузы, я играл с ним. Если ему удается забежать под право и держать тебя в движении, то это его самая сильная сторона, он выгоняет тебя с корта и не пускает в атаку. Плюс, у него есть уверенность в себе, он сыграл четвертый круг на US Open. Возможно, сейчас у него даже больше уверенности, чем усталости, посмотрим завтра.
 
Как я оцениваю скорость покрытия? Конкретно под этих соперников хотелось бы корт побыстрее и очень побыстрее. Мне оно не подходит», – сказал Марченко.
 
Напомним, матчевая встреча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии пройдет 14-15 сентября в Буче. В первый день состоятся две одиночные встречи, начало в 11:45 по Киеву.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.