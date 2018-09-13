Илья МАРЧЕНКО: «Покрытие корта в Буче мне не подходит»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал противостояние Украины и Португалии в Кубке Дэвиса, а также оценил свою текущую форму.

«Что для меня сейчас тяжелее всего? Тяжелее всего выигрывать матчи, пока еще не получалось в этом году (улыбается). Плечо, конечно, - это основное, его нельзя заменить чем-то другим, в каждом ударе оно участвует, - говорит Марченко, который из-за операции свои выступления в текущем сезоне начал только в конце мая. - На данный момент я, наверное, нахожусь в лучшей своей форме в этом году, насколько она стопроцентная - это будет видно завтра.

По поводу результатов жеребьевки , то мне все равно, кто начинает первым. Я знаю, чего ожидать от Жоао Соузы, я играл с ним. Если ему удается забежать под право и держать тебя в движении, то это его самая сильная сторона, он выгоняет тебя с корта и не пускает в атаку. Плюс, у него есть уверенность в себе, он сыграл четвертый круг на US Open. Возможно, сейчас у него даже больше уверенности, чем усталости, посмотрим завтра.

Как я оцениваю скорость покрытия? Конкретно под этих соперников хотелось бы корт побыстрее и очень побыстрее. Мне оно не подходит», – сказал Марченко.

Напомним, матчевая встреча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Португалии пройдет 14-15 сентября в Буче. В первый день состоятся две одиночные встречи, начало в 11:45 по Киеву.