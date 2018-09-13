Осака подпишет крупнейший спонсорский контракт в женском теннисе

Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака в ближайшее время может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса.
Если сделка состоится, то ежегодно теннисистка будет получать от компании «Adidas» 8,5 млн долларов.
Стюард Дуджид, который занимается имиджевыми правами Осаки, подчеркнул огромный маркетинговый потенциал теннисистки:
«Моя компания долгое время сотрудничает с Кеи Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми – скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open 2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен».
Источник — The Times
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