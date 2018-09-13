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Осака подпишет крупнейший спонсорский контракт в женском теннисе

Японка близка к соглашению с «Adidas»

  • 13.09.2018 02:58
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wsj.com. Наоми Осака
© wsj.com. Наоми Осака

Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака в ближайшее время может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса.

Если сделка состоится, то ежегодно теннисистка будет получать от компании «Adidas» 8,5 млн долларов.

Стюард Дуджид, который занимается имиджевыми правами Осаки, подчеркнул огромный маркетинговый потенциал теннисистки:

«Моя компания долгое время сотрудничает с Кеи Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми – скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open 2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен».

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Источник — The Times

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