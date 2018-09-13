Осака подпишет крупнейший спонсорский контракт в женском теннисе

04:01 — lcdh44

Дурик, нападающий и не обязан ничего создавать! Он должен завершать!

01:28 — flydog773@gmail.com

А що це за послідовність? Визвіть в збірну,а я громадянство тоді візьму . Хочеш стати громадянино...

01:03 — Андрей Овчаренко

Там я наоборот плюс поставил. Вы бы хоть обращали внимание кто какую идею отстаивает, если вам ин...

00:57 — Андрей Овчаренко

А когда Шурик в рамке стоял были прям реальные претенденты, которым срочно надо было дать дорогу?...