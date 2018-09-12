ФОТО ДНЯ. Свитолина сделала фотосессию для глянцевого журнала о моде

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала героиней сентябрьского выпуска журнала «Elle Украина» — ежемесячного международного издания о моде, красоте и стиле для женщин. 23-летняя теннисистка поделилась фотографией в своем «инстаграме».
В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает шестое место. За свою карьеру Свитолина выиграла 14 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).
Напомним, ранее Элина Свитолина уволила тренера.
Источник — Instagram
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