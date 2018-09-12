ФОТО ДНЯ. Свитолина сделала фотосессию для глянцевого журнала о моде

05:58 — Vitaly Zhalybin

2 динамовских сердца в защите это вам не шутка)))

05:44 — Vitaly Zhalybin

это рука кремля)))))

04:33 — ro-m-an

Ничего особенного не произошло. Хорваты просели от напряга ещё в финале, привезя себе два мяча и ...

03:03 — oleg08

Модрич и в финале ничего не сделал, когда нужно было.

01:15 — poruchik_rzhevskiy

Ужас, что творится...За кого болеть?