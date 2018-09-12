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ФОТО ДНЯ. Свитолина сделала фотосессию для глянцевого журнала о моде

Первая ракетка Украины стала героиней сентябрьского выпуска журнала «Elle Украина»

  • 12.09.2018 05:45
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала героиней сентябрьского выпуска журнала «Elle Украина» — ежемесячного международного издания о моде, красоте и стиле для женщин. 23-летняя теннисистка поделилась фотографией в своем «инстаграме».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💭🧡

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

 
В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает шестое место. За свою карьеру Свитолина выиграла 14 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).
 
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Источник — Instagram

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