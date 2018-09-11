Наоми ОСАКА: «Моя цель – Итоговый турнир»

Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака рассказала о том, какие цели ставит перед собой на концовку сезона:

«Наверное, моя жизнь изменится после этой победы. Пока всё это воспринимается достаточно странно, но при этом интересно. Мне кажется, гораздо увлекательнее переживать перемены, чем всё время быть одинаковой.

Моя цель на концовку сезона? Прозвучит странно, но я расскажу. Я отправилась в магазин известного бренда спортивной одежды. Они делают специальные наряды для теннисисток, которые отправляются на Итоговый чемпионат в Сингапур. Я сразу же захотела попасть на этот турнир. Сейчас это является моей главной целью. Думаю, пока всё складывается удачно».