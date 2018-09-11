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Наоми ОСАКА: «Моя цель – Итоговый турнир»

Японка – о целях на концовку сезона

  • 11.09.2018 23:41
  • 288 просмотров
  • 1 комментарий
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wsj.com. Наоми Осака
© wsj.com. Наоми Осака

Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака рассказала о том, какие цели ставит перед собой на концовку сезона:

«Наверное, моя жизнь изменится после этой победы. Пока всё это воспринимается достаточно странно, но при этом интересно. Мне кажется, гораздо увлекательнее переживать перемены, чем всё время быть одинаковой.

Моя цель на концовку сезона? Прозвучит странно, но я расскажу. Я отправилась в магазин известного бренда спортивной одежды. Они делают специальные наряды для теннисисток, которые отправляются на Итоговый чемпионат в Сингапур. Я сразу же захотела попасть на этот турнир. Сейчас это является моей главной целью. Думаю, пока всё складывается удачно».

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Источник — WTA Insider

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 23:44
    0
    Самое смешное - итоговый она провалит.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 23:44
    0
    Самое смешное - итоговый она провалит.
    Ссылка
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