Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Горжусь тем, что играю с легендами»

Хуан Мартин дель Потро признался, что горд играть с «Большой четверкой» мужского тенниса – Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Энди Марреем:

«Конечно, игра в одно время с Надалем, Федерером, Джоковичем и Марреем – серьёзная проблема для завоевания титулов. Тем не менее я горжусь тем, что играю рядом с легендами. На протяжении всей своей карьеры я учился у них, наблюдая за их игрой и победами.



Это потрясающе, я ни капли не расстраиваюсь этому. Я всего лишь один из тех парней, кому повезло играть в одну эпоху с «Большой четвёркой».

В воскресенье дель Потро в финале US Open уступил Новаку Джоковичу.