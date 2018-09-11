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Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Горжусь тем, что играю с легендами»

Аргентинец – о противостоянии с «Большой четверкой» мужского тенниса

  • 11.09.2018 22:50
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Sportingnews.com. Хуан Мартин дель Потро
© Sportingnews.com. Хуан Мартин дель Потро

Хуан Мартин дель Потро признался, что горд играть с «Большой четверкой» мужского тенниса – Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Энди Марреем:

«Конечно, игра в одно время с Надалем, Федерером, Джоковичем и Марреем – серьёзная проблема для завоевания титулов. Тем не менее я горжусь тем, что играю рядом с легендами. На протяжении всей своей карьеры я учился у них, наблюдая за их игрой и победами.

Это потрясающе, я ни капли не расстраиваюсь этому. Я всего лишь один из тех парней, кому повезло играть в одну эпоху с «Большой четвёркой».

В воскресенье дель Потро в финале US Open уступил Новаку Джоковичу.

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Источник — Tennis World USA

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