Грег РУСЕДСКИ: «Серена Уильямс должна извиниться перед Осакой»

Экс-четвертая ракетка мира Грег Руседски поделился своим мнением относительно скандала с участием Серены Уильямс во время финала US Open:

«Серена выражала недовольство работой арбитра с первого гейма второго сета и до счёта 4:3, поэтому я считаю, что он поступил правильно. Мы все знали, что после скандала с судьёй матча Ника Кирьоса арбитр будет очень серьёзен.

В том матче Лахьяни спустился с вышки к Кирьосу и пообщался с ним, сказав: «Я хочу, чтобы ты играл хорошо, не надо сдаваться». Все игроки были расстроены таким поведением, поэтому на остаток турнира закон вышел на первый план. Судьям не разрешили больше общаться с игроками и призвали их следовать правилам в своей работе. Рамос это и сделал.

Думаю, все обвинения в сексизме несправедливы. Мне даже кажется, что Серена должна извиниться перед Наоми Осакой, которая играла лучше. Она бы и так выиграла этот финал без всего этого скандала. Мне жаль Наоми».