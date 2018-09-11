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Грег РУСЕДСКИ: «Серена Уильямс должна извиниться перед Осакой»

Британец осудил поведение Серены Уильямс

  • 11.09.2018 22:03
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

Экс-четвертая ракетка мира Грег Руседски поделился своим мнением относительно скандала с участием Серены Уильямс во время финала US Open:

«Серена выражала недовольство работой арбитра с первого гейма второго сета и до счёта 4:3, поэтому я считаю, что он поступил правильно. Мы все знали, что после скандала с судьёй матча Ника Кирьоса арбитр будет очень серьёзен.

В том матче Лахьяни спустился с вышки к Кирьосу и пообщался с ним, сказав: «Я хочу, чтобы ты играл хорошо, не надо сдаваться». Все игроки были расстроены таким поведением, поэтому на остаток турнира закон вышел на первый план. Судьям не разрешили больше общаться с игроками и призвали их следовать правилам в своей работе. Рамос это и сделал.

Думаю, все обвинения в сексизме несправедливы. Мне даже кажется, что Серена должна извиниться перед Наоми Осакой, которая играла лучше. Она бы и так выиграла этот финал без всего этого скандала. Мне жаль Наоми».

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Источник — Sky Sports

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