Андрей МЕДВЕДЕВ: «На бумаге Португалия сильнее, чем мы»

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча против Португалии в Кубке Дэвиса, который состоится 14-15 сентября:

«Покрытие корта в Буче, как для тенниса, очень хорошее. Единственное, для нашей команды мы ожидали, что оно будет немножко быстрее. После первого дня впечатления смешанные. Вроде бы корт и хороший, но хотелось, чтобы он был чуть-чуть побыстрее. Будем завтра на основе сегодняшней информации более правильно готовиться, придется немного поменять тактику на весь матч. Корт для тенниса очень хороший, он построен на года, я благодарен клубу за классное хардовое покрытие. Но мяч круглый, так что мы будем в любом случае искать шансы, чтобы победить.

Мы понимаем, что Португалия на бумаге сегодня посильнее, чем мы, по форме тоже. Но мы играем дома, много факторов положительных для нашей команды. Будем искать возможности, нам есть, чем обыгрывать. Будем надеяться, что погода будет хорошей, что болельщики откликнуться на наш призыв и заполнят трибуны, потому что это один из ключевых факторов, который нам нужен, нам нужна поддержка, чтобы ребята вдохновились и смогли сыграть в свой лучший теннис. Если все будут здоровы, то будет очень хороший теннис, как минимум, и мы надеемся на победу».