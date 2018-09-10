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Даяна Ястремская – Кристина Макхэйл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого раунда турнира в Квебеке

  • 10.09.2018 22:12
  • 1081 просмотр
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twitter.com/OracleChallngrs. Даяна Ястремская
© twitter.com/OracleChallngrs. Даяна Ястремская
В понедельник, 10 сентября, украинка Даяна Ястремская сыграет в первом раунде против американки Кристин Макхэйл на турнире 
Coupe Banque Nationale - WTA International в Квебеке Канада. Призовой фонд турнира $250,000. 
 
Теннисистки между собой не встречались. В рейтинге 18-летняя Ястремская идет 96-й, а ее 26-летняя соперница расположилась на 100-й позиции.
 
На прошлой неделе Ястремская дошла до четвертьфинала турнира в Чикаго, где уступила Моне Бартель.
 
На победу Ястремской букмекеры дают коэффициент 1,4 , а на Макхэйл - 3,2.
 
Ястремская - Макхейл Прямая трансляции в 22:00 по киевскому времени
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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