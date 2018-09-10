Даяна Ястремская – Кристина Макхэйл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 10 сентября, украинка Даяна Ястремская сыграет в первом раунде против американки Кристин Макхэйл на турнире
Coupe Banque Nationale - WTA International в Квебеке Канада. Призовой фонд турнира $250,000.
Теннисистки между собой не встречались. В рейтинге 18-летняя Ястремская идет 96-й, а ее 26-летняя соперница расположилась на 100-й позиции.
На прошлой неделе Ястремская дошла до четвертьфинала турнира в Чикаго, где уступила Моне Бартель.
На победу Ястремской букмекеры дают коэффициент 1,4 , а на Макхэйл - 3,2.
Ястремская - Макхейл Прямая трансляции в 22:00 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.