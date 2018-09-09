Впервые за 12 лет восемь разных теннисисток выиграли 8 последних ТБШ

9 сентября в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open в женском одиночном разряде, в котором американка Серена Уильямс в двух сетах уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6.
20-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат США впервые в своей карьере. Кроме того, первый раз за 12 лет 8 последних турниров «Большого шлема» выиграли восемь разных теннисисток.
USO18 – Наоми Осака
У18 — Анжелика Кербер
РГ18 – Симона Халеп
АО18 – Каролин Возняцки
USO17 – Слоан Стивенс
У17 – Гарбинье Муругуса
РГ17 – Елена Остапенко
AO17 – Серена Уильямс
AO06 – Амели Моресмо
USO05 – Ким Клейстерс
У05 – Венус Уильямс
РГ05 – Жюстин Энен
AO05 – Серена Уильямс
USO04 – Светлана Кузнецова
У04 – Мария Шарапова
РГ04 – Анастасия Мыскина
Источник — Чемпионат
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