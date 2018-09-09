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Впервые за 12 лет восемь разных теннисисток выиграли 8 последних ТБШ

Ни одна из теннисисток не смогла выиграть два турнира

  • 09.09.2018 12:31
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Впервые за 12 лет восемь разных теннисисток выиграли 8 последних ТБШ
9 сентября в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open в женском одиночном разряде, в котором американка Серена Уильямс в двух сетах уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6.
 
20-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат США впервые в своей карьере. Кроме того, первый раз за 12 лет 8 последних турниров «Большого шлема» выиграли восемь разных теннисисток.
 
USO18 – Наоми Осака 
У18 — Анжелика Кербер 
РГ18 – Симона Халеп 
АО18 – Каролин Возняцки 
USO17 – Слоан Стивенс 
У17 – Гарбинье Муругуса 
РГ17 – Елена Остапенко 
AO17 – Серена Уильямс 
 
AO06 – Амели Моресмо 
USO05 – Ким Клейстерс 
У05 – Венус Уильямс 
РГ05 – Жюстин Энен 
AO05 – Серена Уильямс 
USO04 – Светлана Кузнецова 
У04 – Мария Шарапова 
РГ04 – Анастасия Мыскина
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Источник — Чемпионат

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