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Наоми ОСАКА: «Я всегда буду помнить ту Серену, которую люблю»

Победительница US Open прокомментировала свою победу

  • 09.09.2018 11:03
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Наоми Осака
© Наоми Осака
Японка Наоми Осака, в финале US Open обыгравшая Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4, прокомментировала финал и поведение соперницы.
 
- Как вы реагировали на все, что происходило? Вы слышали, как Серена кричала на судью? Насколько трудно было сохранять сосредоточенность?
 
– Я на самом деле ничего не слышала, потому что повернулась спиной. Я не знала, что там вообще происходит.
 
- Вам кажется немного сюрреалистичным то, что вы чемпионка US Open?
 
– Ну да, сейчас это вообще не кажется чем-то реальным. Может быть, через несколько дней я пойму, что сделала.
 
Сейчас я даже не знаю. Если не считать того, что в зале много журналистов, у меня ощущение, что это обычный турнир.
 
- Происходившее на корте испортило этот момент, или вы можете просто закрыть глаза на скандал? Во время церемонии награждения вы казались расстроенной.
 
– Да, просто у меня было очень много эмоций, и трудно четко разобрать, что к чему относилось.
 
- Вы сказали, что повернулись спиной, но вы же не могли пропустить момент, когда Серена прямо кричала на судью. Что вы думали в этот момент? Вы в курсе правил насчет подсказок тренера, сломанных ракеток, оскорблений судьи?
 
– На трибунах очень сильно шумели, так что я ничего не слышала. А когда я повернулась, счет был 5:3, и я немного удивилась. Но вообще я считала, что мне нужно полностью сосредоточиться на игре, потому что она великая чемпионка и может отыграться в любой момент.
 
- Вы часто говорили, что Серена была вашим кумиром. Ее поведение в финале это не изменило?
 
– Дело в том, что я не знаю, что произошло на корте. И я всегда буду помнить ту Серену, которую люблю. Для меня это ничего не меняет. У сетки и на награждении она отнеслась ко мне по-доброму. Не думаю, что это изменится.
 
 
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Источник — Sports.ru

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