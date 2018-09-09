Наоми ОСАКА: «Я всегда буду помнить ту Серену, которую люблю»

- Как вы реагировали на все, что происходило? Вы слышали, как Серена кричала на судью? Насколько трудно было сохранять сосредоточенность?

– Я на самом деле ничего не слышала, потому что повернулась спиной. Я не знала, что там вообще происходит.

- Вам кажется немного сюрреалистичным то, что вы чемпионка US Open?

– Ну да, сейчас это вообще не кажется чем-то реальным. Может быть, через несколько дней я пойму, что сделала.

Сейчас я даже не знаю. Если не считать того, что в зале много журналистов, у меня ощущение, что это обычный турнир.

- Происходившее на корте испортило этот момент, или вы можете просто закрыть глаза на скандал? Во время церемонии награждения вы казались расстроенной.

– Да, просто у меня было очень много эмоций, и трудно четко разобрать, что к чему относилось.

- Вы сказали, что повернулись спиной, но вы же не могли пропустить момент, когда Серена прямо кричала на судью. Что вы думали в этот момент? Вы в курсе правил насчет подсказок тренера, сломанных ракеток, оскорблений судьи?

– На трибунах очень сильно шумели, так что я ничего не слышала. А когда я повернулась, счет был 5:3, и я немного удивилась. Но вообще я считала, что мне нужно полностью сосредоточиться на игре, потому что она великая чемпионка и может отыграться в любой момент.

- Вы часто говорили, что Серена была вашим кумиром. Ее поведение в финале это не изменило?

– Дело в том, что я не знаю, что произошло на корте. И я всегда буду помнить ту Серену, которую люблю. Для меня это ничего не меняет. У сетки и на награждении она отнеслась ко мне по-доброму. Не думаю, что это изменится.