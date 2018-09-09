Судью финала US Open увели с корта сразу без награды

Судью финала US Open, в котором Наоми Осака обыграла Серену Уильямс, Карлоса Рамоса сразу после матча увел с корта турнирный рефери Брайан Ирли. Рамос не участвовал в церемонии награждения, которая традиционно начинается с вручения арбитру памятного знака.
В финале Рамос оштрафовал 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» сначала на очко (за второе предупреждение: первое за подсказки тренера, второе – за разбитую ракетку), а потом на гейм, когда счел ее слова о том, что он «лжец и вор» оскорблением. Уильямс проиграла матч 2:6, 4:6.
Источник — Sport.ua
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А она проявила неуважение не только к судье, а и к зрителям. Не на её истерику они пришли смотреть.
Так что, судье респект.
А она проявила неуважение не только к судье, а и к зрителям. Не на её истерику они пришли смотреть.
Так что, судье респект.
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