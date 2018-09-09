Судью финала US Open увели с корта сразу без награды

Главное - не допускать в команду димамоидов. Шубы, заправленные в футболки сильно сковывают движе...

Только победа! Только реванш за прошлогоднее поражение! И побольше игроков Шахтёра в составе - эт...

10:22 — vizuals

Поправочка. В квалификации было вроде 2 матча, но для 15 летнего организма такая нагрузка все рав...

10:14 — vizuals

Против 15--летней Дарьи играла 17 летняя китаянка, которой явно впору уже во взрослом туре играть...