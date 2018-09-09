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Судью финала US Open увели с корта сразу без награды

Карлоса Рамоса освистали трибуны

  • 09.09.2018 09:55
  • 1061 просмотр
  • 2 комментария
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Судью финала US Open увели с корта сразу без награды
Судью финала US Open, в котором Наоми Осака обыграла Серену Уильямс, Карлоса Рамоса сразу после матча увел с корта турнирный рефери Брайан Ирли. Рамос не участвовал в церемонии награждения, которая традиционно начинается с вручения арбитру памятного знака.
 
В финале Рамос оштрафовал 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» сначала на очко (за второе предупреждение: первое за подсказки тренера, второе – за разбитую ракетку), а потом на гейм, когда счел ее слова о том, что он «лжец и вор» оскорблением. Уильямс проиграла матч 2:6, 4:6.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.09.2018 10:19
    0
    Судья не придумывал правила, а действовал согласно им. Даже если что-то Серене не понравилось - разбор полётов должен был быть после игры.
    А она проявила неуважение не только к судье, а и к зрителям. Не на её истерику они пришли смотреть.
    Так что, судье респект.
    Ссылка
    iravvik1983
      iravvik1983, 09.09.2018 10:00
    +1
    все правильно так и надо пресекать вседозволенность!!
    Ссылка
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 09.09.2018 10:00
    +1
    все правильно так и надо пресекать вседозволенность!!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 09.09.2018 10:19
    0
    Судья не придумывал правила, а действовал согласно им. Даже если что-то Серене не понравилось - разбор полётов должен был быть после игры.
    А она проявила неуважение не только к судье, а и к зрителям. Не на её истерику они пришли смотреть.
    Так что, судье респект.
    Ссылка
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