Тренер С. Уильямс признался, что подсказывал ей в финальном матче

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу признался, что подсказывал американской теннисистке во время финального поединка Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. За подсказку с трибун Серена была наказана предупреждением, которое положило начало скандалу между американкой и судьёй поединка.
Во втором сете при счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.
«Если честно, я подсказывал ей. Но я не уверен, видела ли она», — сказал тренер после финального матча.
Он назвал судью поединка главной звездой вечера, подчеркнув, что это неправильно.
Источник — Sport.ua
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