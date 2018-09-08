Стаховский выиграл челленджер в парном разряде

Третьи сеяные Сергей Стаховский и его напарник австралиец Мэтт Рид завоевали титул на соревнованиях во Франции.

В финале украинско-австралийская пара праздновала победу над вторыми ракетками турнира, дуэтом Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) / Гонсало Оливейра (Португалия): 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте меньше часа, Стаховский и Рид выполнили три брейка и не отдали соперникам ни одного гейма на своей подаче.

Украинец Сергей Стаховский в текущем сезоне стал победителем «челленджера» в Илкли в одиночном разряде, а в паре дошел до финала в Остраве вместе с чехом Лукашем Росолом (тогда проиграл португальцу Оливейре, напарником которого был Аттила Балаж из Венгрии).

На следующей неделе Стаховский в составе сборной Украины примет участие в домашнем матче Кубка Дэвиса против сборной Португалии.

Кассис. Финал. Парный разряд

Сергей Стаховский (Украина) / Мэтт Рид (Австралия) - Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) / Гонсало Оливейра (Португалия) - 6:2, 6:3