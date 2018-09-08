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Стаховский выиграл челленджер в парном разряде

Украинец триумфовал на турнире в Кассисе с австралийцем Мэттом Ридом

  • 08.09.2018 14:26
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Третьи сеяные Сергей Стаховский и его напарник австралиец Мэтт Рид завоевали титул на соревнованиях во Франции. 
 
В финале украинско-австралийская пара праздновала победу над вторыми ракетками турнира, дуэтом Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) / Гонсало Оливейра (Португалия): 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте меньше часа, Стаховский и Рид выполнили три брейка и не отдали соперникам ни одного гейма на своей подаче.
 
Украинец Сергей Стаховский в текущем сезоне стал победителем «челленджера» в Илкли в одиночном разряде, а в паре дошел до финала в Остраве вместе с чехом Лукашем Росолом (тогда проиграл португальцу Оливейре, напарником которого был Аттила Балаж из Венгрии). 
 
На следующей неделе Стаховский в составе сборной Украины примет участие в домашнем матче Кубка Дэвиса против сборной Португалии.
 
Кассис. Финал. Парный разряд
 
Сергей Стаховский (Украина) / Мэтт Рид (Австралия) - Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) / Гонсало Оливейра (Португалия) - 6:2, 6:3

 

 

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Источник — Большой теннис Украины

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