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Джон МАКИНРОЙ: «Джокович уязвим к жаре»

Легендарный американец – об игре звезд тенниса во время жары

  • 07.09.2018 23:48
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Нынешний US Open ознаменовался очень жаркой погодой. Джон Макинрой считает, что из современной элиты мирового тенниса хуже всего с этими условиями справляется Новак Джокович:

«Похоже, что элитные игроки лучше справляются с жарой, невзирая на возраст. По моему мнению, наиболее страдает от жары и влажности Новак Джокович. Надаль же, наоборот, как кажется, заряжается дополнительными силами в жару».

Сегодня ночью Джокович в полуфинале US Open сразится с Кеи Нисикори.

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Источник — Tennis World USA

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