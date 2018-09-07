Джон МАКИНРОЙ: «Джокович уязвим к жаре»

Нынешний US Open ознаменовался очень жаркой погодой. Джон Макинрой считает, что из современной элиты мирового тенниса хуже всего с этими условиями справляется Новак Джокович:

«Похоже, что элитные игроки лучше справляются с жарой, невзирая на возраст. По моему мнению, наиболее страдает от жары и влажности Новак Джокович. Надаль же, наоборот, как кажется, заряжается дополнительными силами в жару».

Сегодня ночью Джокович в полуфинале US Open сразится с Кеи Нисикори.