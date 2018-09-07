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Стаховский – в парном финале Челленджера в Кассисе

Украинец вместе с Мэттом Ридом сразится за титул

  • 07.09.2018 20:49
  • 131 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

В полуфинале Челленджера в Кассисе в парном разряде Сергей Стаховский и австралиец Мэтт Рид в двух сетах обыграли российско-казахстанский дуэт Евгений Карловский/Тимур Хабиулин.

1/2 финала

Сергей Стаховский (Украина)/Мэтт Рид (Австралия) – Евгений Карловский (Россия)/Тимур Хабибулин (Казахстан) – 6:4, 7:6 (1)

В финале Стаховский и Рид сразятся со вторым сеяным дуэтом Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) / Гонсало Оливейра (Португалия).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 07.09.2018 21:18
    0
    Молодец Стах!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 07.09.2018 21:18
    0
    Молодец Стах!
    Ссылка
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