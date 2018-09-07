Стаховский – в парном финале Челленджера в Кассисе

В полуфинале Челленджера в Кассисе в парном разряде Сергей Стаховский и австралиец Мэтт Рид в двух сетах обыграли российско-казахстанский дуэт Евгений Карловский/Тимур Хабиулин.
1/2 финала
Сергей Стаховский (Украина)/Мэтт Рид (Австралия) – Евгений Карловский (Россия)/Тимур Хабибулин (Казахстан) – 6:4, 7:6 (1)
В финале Стаховский и Рид сразятся со вторым сеяным дуэтом Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) / Гонсало Оливейра (Португалия).
Источник — Sport.ua
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