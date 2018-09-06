Кассис. Стаховский пробился в полуфинал парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе с австралийцем Мэттом Ридом вышел в полуфинал парного разряда в Кассисе.
В четвертьфинале Стаховский и Рид в двух сетах обыграли французский дуэт Халис/Баррере: 6/4, 6/3.
В первом раунде одиночного разряда Сергей Стаховский проиграл немцу Оскару Отте.
В полуфинале парных соревнований Стаховский и Рид встретятся с Евгением Карловским (Россия) и Тимуром Хабибулиным (Казахстан).
Источник — Sport.ua
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