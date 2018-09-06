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Кассис. Стаховский пробился в полуфинал парного разряда

Пара Стаховский/Рид обыграла французский дуэт Халис/Баррере

  • 06.09.2018 20:38
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе с австралийцем Мэттом Ридом вышел в полуфинал парного разряда в Кассисе.

В четвертьфинале Стаховский и Рид в двух сетах обыграли французский дуэт Халис/Баррере: 6/4, 6/3.

В первом раунде одиночного разряда Сергей Стаховский проиграл немцу Оскару Отте.

В полуфинале парных соревнований Стаховский и Рид встретятся с Евгением Карловским (Россия) и Тимуром Хабибулиным (Казахстан).

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Источник — Sport.ua

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