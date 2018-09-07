US Open. Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE

В пятницу, 7 сентября, украинка Дарья Лопатецкая сыграет с первым номером посева Кори Гауфф из США. Это матч за выход в полуфинал юниорского турнира.
Теннисистки играли между собой два раза - счет 1:1
Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф
Прямая трансляция в 20:30 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.