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US Open. Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в юниорском разряде

  • 07.09.2018 20:35
  • 782 просмотра
  • 5 комментариев
Метки
btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

В пятницу, 7 сентября, украинка Дарья Лопатецкая сыграет с первым номером посева Кори Гауфф из США. Это матч за выход в полуфинал юниорского турнира.

Теннисистки играли между собой два раза - счет 1:1

Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф

Прямая  трансляция в 20:30 по киевскому времени

 

 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bog829
    online
      bog829, 07.09.2018 21:21
    0
    Дарья умница! Камон!
    Ссылка
    frack7
    online
      frack7, 07.09.2018 21:17
    0
    Тут очень оптимистично, а у Даяны там проблема - похоже Бартель не по зубам сегодня.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 21:07
    0
    Віталій Семенюк, 07.09.2018 20:50
    Звуку нема.У Вас також?
    Також.
    Ссылка
    Віталій Семенюк
    Віталій Семенюк, 07.09.2018 20:50
    0
    Звуку нема.У Вас також?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 20:48
    -1
    О, трансляцию сделали! Играют, возможно, будущие звезды мирового тенниса. Одна так точно. Но надеюсь, что две)
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 07.09.2018 21:21
    0
    Дарья умница! Камон!
    Ссылка
    frack7
    online
      frack7, 07.09.2018 21:17
    0
    Тут очень оптимистично, а у Даяны там проблема - похоже Бартель не по зубам сегодня.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 21:07
    0
    Віталій Семенюк, 07.09.2018 20:50
    Звуку нема.У Вас також?
    Також.
    Ссылка
    Віталій Семенюк
    online
    Віталій Семенюк, 07.09.2018 20:50
    0
    Звуку нема.У Вас також?
    Ссылка
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