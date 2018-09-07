US Open. Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE

В пятницу, 7 сентября, украинка Дарья Лопатецкая сыграет с первым номером посева Кори Гауфф из США. Это матч за выход в полуфинал юниорского турнира.

Теннисистки играли между собой два раза - счет 1:1

Дарья Лопатецкая - Кори Гауфф

Прямая трансляция в 20:30 по киевскому времени