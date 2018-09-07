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УИЛЬЯМС: «Я проиграла Осаке в Майами, но тогда я кормила грудью»

Американка рассказала о предстоящем финале

  • 07.09.2018 09:05
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УИЛЬЯМС: «Я проиграла Осаке в Майами, но тогда я кормила грудью»
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата США, в котором ее соперницей будет представительница Японии Наоми Осака.
 
«В нашем предыдущем матче я Наоми проиграла, но тогда я точно была не в лучшей форме. Это был период, когда я ещё кормила грудью. Поэтому ситуация была совершенно другой.
 
Хорошо, что я уже играла с Осакой. Я знаю, как она действует. Надеюсь, я сыграю не так, как когда. Сейчас я вновь стремлюсь на вершину», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.
 
Серена Уильямс в 31-й раз вышла в финал турнира «Большого шлема», и девятый раз — в финал Открытого чемпионата США. 
 
Осака впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».
 
Серена и Наоми встречались в марте 2018 года на турнире в Майами. Победу в том матче одержала японка со счетом 6:3, 6:2.
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Источник — Чемпионат

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