УИЛЬЯМС: «Я проиграла Осаке в Майами, но тогда я кормила грудью»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата США, в котором ее соперницей будет представительница Японии Наоми Осака.

«В нашем предыдущем матче я Наоми проиграла, но тогда я точно была не в лучшей форме. Это был период, когда я ещё кормила грудью. Поэтому ситуация была совершенно другой.

Хорошо, что я уже играла с Осакой. Я знаю, как она действует. Надеюсь, я сыграю не так, как когда. Сейчас я вновь стремлюсь на вершину», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

Серена Уильямс в 31-й раз вышла в финал турнира «Большого шлема», и девятый раз — в финал Открытого чемпионата США.

Осака впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».

Серена и Наоми встречались в марте 2018 года на турнире в Майами. Победу в том матче одержала японка со счетом 6:3, 6:2.