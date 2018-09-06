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ФОТО ДНЯ. Свитолина похвасталась новым купальником

Украинская теннисистка отдыхает после выступления на US Open

  • 06.09.2018 19:08
  • 2511 просмотров
  • 7 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отдыхает на берегу моря после выступления на US Open-2018.

Соответствующее фото Элина разместила в Instagram. Примечательно, что геолокация фотографии отключена, нельзя сказать, где именно отдыхает украинка.

В поединке четвертого круга US Open Свитолина в трех сетах проиграла латвийской спортсменке Анастасии Севастовой: 3/6, 6/1, 0/6.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Navarh
    online
    Navarh, 06.09.2018 20:06
    +1
    Одесса
    Ссылка
    John Dah
      John Dah, 06.09.2018 19:55
    -1
    Ну как там шлем? Ручки, как веточки. Мышечную набирать, СРОЧНО!
    Ссылка
    gazowik.1973
    online
      gazowik.1973, 06.09.2018 19:55
    +1
    класс!
    Ссылка
    gazowik.1973
    online
      gazowik.1973, 06.09.2018 19:55
    0
    класс!
    Ссылка
    gazowik.1973
    online
      gazowik.1973, 06.09.2018 19:54
    0
    класс!
    Ссылка
    SunnyKZ
    online
    SunnyKZ, 06.09.2018 19:52
    -2
    Азовское море? Кириловка походу)
    Ссылка
    garik83
    online
      garik83, 06.09.2018 19:28
    0
    Орешек)
    Ссылка
    Navarh
    online
    Navarh, 06.09.2018 20:06
    +1
    Одесса
    Ссылка
    gazowik.1973
    online
      gazowik.1973, 06.09.2018 19:55
    +1
    класс!
    Ссылка
    gazowik.1973
    online
      gazowik.1973, 06.09.2018 19:55
    0
    класс!
    Ссылка
    gazowik.1973
    online
      gazowik.1973, 06.09.2018 19:54
    0
    класс!
    Ссылка
    garik83
    online
      garik83, 06.09.2018 19:28
    0
    Орешек)
    Ссылка
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