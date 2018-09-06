ФОТО ДНЯ. Свитолина похвасталась новым купальником

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отдыхает на берегу моря после выступления на US Open-2018.
Соответствующее фото Элина разместила в Instagram. Примечательно, что геолокация фотографии отключена, нельзя сказать, где именно отдыхает украинка.
В поединке четвертого круга US Open Свитолина в трех сетах проиграла латвийской спортсменке Анастасии Севастовой: 3/6, 6/1, 0/6.
Источник — Instagram
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