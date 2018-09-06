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Даяна Ястремская – Кристи Ан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Чикаго

  • 06.09.2018 14:00
  • 1383 просмотра
  • 8 комментариев
Метки
Даяна Ястремская – Кристи Ан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет поединок второго круга на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Кристи Ан  из США (№145 WTA). 

В первом круге Ястремская обыграла француженку Парментье. Кристи Ан прошла квалификацию, а в первом круге обыграла Эжени Бушар из Канады - 7:6, 6:4.

Матч начнется в 18:20 по Киеву.

Прямая трансляция Ястремская - Ан

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Євген Біленький
    online
      Євген Біленький, 06.09.2018 19:42
    0
    Через дощ у Чикаго гра проходить у приміщенні без трансляції. На жаль
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.09.2018 19:17
    0
    Даяна повела на таї 5-1, зміна сторін.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.09.2018 19:14
    0
    Даяна почала тай з подвійної помилки
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.09.2018 19:14
    0
    Даяна не дала подати суперниці на сет 6-6 - буде тай...
    Ссылка
    kh_2018
    online
      kh_2018, 06.09.2018 19:01
    0
    Пока 5:4 за Даяной
    https://oraclechallengerseries.com/chicago/
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 06.09.2018 18:58
    +1
    В Чикаго свет выключили, и трансляции нет.
    Ссылка
    Віталій Семенюк
    online
    Віталій Семенюк, 06.09.2018 18:57
    +1
    Alex Dunkel, 06.09.2018 18:39
    Комментарий простой-матча не видно,где обещаная трансляция?
    На овербеттінг нема-нема звідки здерти.
    Ссылка
    Alex Dunkel
    online
      Alex Dunkel, 06.09.2018 18:39
    0
    Комментарий простой-матча не видно,где обещаная трансляция?
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 06.09.2018 18:58
    +1
    В Чикаго свет выключили, и трансляции нет.
    Ссылка
    Віталій Семенюк
    online
    Віталій Семенюк, 06.09.2018 18:57
    +1
    Alex Dunkel, 06.09.2018 18:39
    Комментарий простой-матча не видно,где обещаная трансляция?
    На овербеттінг нема-нема звідки здерти.
    Ссылка
    Євген Біленький
    online
      Євген Біленький, 06.09.2018 19:42
    0
    Через дощ у Чикаго гра проходить у приміщенні без трансляції. На жаль
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.09.2018 19:17
    0
    Даяна повела на таї 5-1, зміна сторін.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.09.2018 19:14
    0
    Даяна почала тай з подвійної помилки
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.09.2018 19:14
    0
    Даяна не дала подати суперниці на сет 6-6 - буде тай...
    Ссылка
    kh_2018
    online
      kh_2018, 06.09.2018 19:01
    0
    Пока 5:4 за Даяной
    https://oraclechallengerseries.com/chicago/
    Ссылка
    Alex Dunkel
    online
      Alex Dunkel, 06.09.2018 18:39
    0
    Комментарий простой-матча не видно,где обещаная трансляция?
    Ссылка
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