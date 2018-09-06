Даяна Ястремская – Кристи Ан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет поединок второго круга на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Кристи Ан из США (№145 WTA).
В первом круге Ястремская обыграла француженку Парментье. Кристи Ан прошла квалификацию, а в первом круге обыграла Эжени Бушар из Канады - 7:6, 6:4.
Матч начнется в 18:20 по Киеву.
Прямая трансляция Ястремская - Ан
Источник — Sport.ua
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