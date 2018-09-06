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Наоми ОСАКА: «Знала, что нужно сохранять концентрацию»

Японка прокомментировала свою победу над Лесей Цуренко

  • 06.09.2018 11:36
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Getty Images. Наоми Осака
© Getty Images. Наоми Осака

Сегодня ночью Наоми Осака вышла в полуфинал US Open, обыграв Лесю Луренко. Японка прокомментировала свой успех:

«Выход в четвертьфинал стал более эмоциональным моментом для меня. Теперь я словно просто выполнила свою работу. Четвертьфинал был моей психологической целью, как на других турнирах «Большого шлема». Дойдя до этого этапа, я просто хотела двигаться дальше, поэтому знала, что вновь нужно сохранять концентрацию и упорно трудиться на корте.

Сейчас я не ощущаю давления, потому что уже привыкла к нему. В Индиан-Уэллсе я немного отвлекалась, если выходила вперед в счете. Теперь же мне гораздо проще завершить матч в свою пользу как можно скорее.

Я всегда думала, что если мне суждено выиграть турнир «Большого шлема», то в первую очередь хотелось бы взять титул на US Open. Я выросла здесь, так что мои бабушка и дедушка могут прийти на игру. Это было бы круто.

Это первый турнир, который я увидела по телевизору. Увидеть все это своими глазами, встретить игроков прошлых лет и ощутить атмосферу… Это здорово».

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Источник — WTA

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