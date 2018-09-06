Мэдисон КИЗ: «В матче с Осакой будет непросто»

Мэдисон Киз прокомментировала свою победу над Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале US Open и предстоящий матч с Наоми Осакой:

«Думаю, я делаю всё, что в моих силах, чтобы как можно дальше проходить на турнирах Большого шлема. Я комфортнее себя чувствую в эти важные моменты и увереннее провожу матчи вроде этого. Я стала лучше справляться с эмоциями в такие моменты и знаю, что чем дальше прохожу, чем больше энергии вокруг буду ощущать. Я напоминаю себе, что нужно наслаждаться моментом и получать удовольствие от этого опыта.

Суарес-Наварро здорово играет на задней линии и отлично переправляет мяч. Я знала, что мне нужно будет провести отличный матч, но при этом понимала, что соперница выполнит ряд великолепных ударов и будет здорово защищаться. Мне важно было сохранять спокойствие и знать, что Карла будет играть хорошо и важно лишь ждать свои шансы.

В прошлом году многие мои матчи в эмоциональном плане напоминали американские горки. В этот раз я выступаю более уверенно и в сложных моментах хорошо справляюсь психологически. Мне уже не нужен всплеск эмоций, чтобы вернуться в игру

Думаю, Осака проводит отличный сезон. У нас была пара упорных матчей на харде, и я понимаю, что мне придётся непросто. Два года назад мы встречались на US Open. В том матче у нас обеих случались взлёты и падения. Когда у кого-то начинался спад, соперница прибавляла. Кажется, тогда я впервые играла на корте Артура Эша и должна была понять, как использовать поддержку трибун.

Осака дошла до полуфинала, значит, играет очень хорошо. С нетерпением жду этого матча. Я немало о ней знаю. Она всегда даёт забавные интервью, и я каждый раз хочу увидеть, что она говорит».