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Мэдисон Киз вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка обыграла испанку Карлу Суарес Наварро

  • 06.09.2018 04:53
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз оказалась сильнее испанки Карлы Суарес Наварро (30-й номер посева) в четвертьфинальном матче US Open.

Встреча завершилась со счетом 6/4, 6/3 в пользу 23-летней американки. Матч стал четвертым в истории противостояния соперниц на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале Киз (14) сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой (20).

US Open завершится 9-го сентября.

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Источник — Sport.ua

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