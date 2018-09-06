Мэдисон Киз вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз оказалась сильнее испанки Карлы Суарес Наварро (30-й номер посева) в четвертьфинальном матче US Open.
Встреча завершилась со счетом 6/4, 6/3 в пользу 23-летней американки. Матч стал четвертым в истории противостояния соперниц на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале Киз (14) сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой (20).
US Open завершится 9-го сентября.
Источник — Sport.ua
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