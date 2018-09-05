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US Open. Лопатецкая обыграла чемпионку Европы во втором круге

Украинская теннисистка будет бороться за выход в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

  • 05.09.2018 22:03
  • 775 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ITF. Дарья Лопатецкая
© ITF. Дарья Лопатецкая
В матче второго круга 15-летняя харьковчанка, попавшая в основную сетку через квалификацию, за два с половиной часа одержала победу над ровесницей из Дании Кларой Таусон, посеянную на турнире под шестым номером: 1:6, 6:2, 7:5.
 
До середины решающего сета теннисистки дважды обменялись брейками, в девятом гейме Лопатецкая не сумела реализовать брейк-поинт, однако у нее это получилось в одиннадцатом, после чего она с первой же попытки успешно подала на матч.
 
Дарья, занимающая в юниорском рейтинге 70-ю позицию, впервые обыграла представительницу Топ-5. Отметим, что ранее Таусон трижды обыгрывала украинку, в том числе дважды в этом сезоне. Также напомним, что на прошлой неделе датчанка стала победительницей турнира ITF Juniors первой категории в Канаде, в финале которого победила украинку Викторию Дему.
 
В третьем круге Открытого чемпионата США среди игроков до 18 лет Лопатецкая встретится с победительницей встречи между американкой Элизабет Мандлик и Диан Парри из Франции.
 
Сегодня вечером свой матч во втором круге парного разряда проведет Маргарита Белоконь, которая выступает вместе с представительницей Бурунди Садой Нахиманой.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    frack7
    online
      frack7, 05.09.2018 22:45
    0
    Против Мандлик она играла парный матч накануне и уступила, понимание, как играет Мандлик, думаю, уже есть. Сегодня смогла найти свою игру после проигрыша первого сета и это вселяет оптимизм
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 22:19
    0
    К вопросу о том, как выступают на ЮСО победители Репантиньи.
    Хорошо бы Даша победила Мандлик и попытала свои силы против Гауфф.
    Ссылка
    frack7
    online
      frack7, 05.09.2018 22:45
    0
    Против Мандлик она играла парный матч накануне и уступила, понимание, как играет Мандлик, думаю, уже есть. Сегодня смогла найти свою игру после проигрыша первого сета и это вселяет оптимизм
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 22:19
    0
    К вопросу о том, как выступают на ЮСО победители Репантиньи.
    Хорошо бы Даша победила Мандлик и попытала свои силы против Гауфф.
    Ссылка
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