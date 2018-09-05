US Open. Лопатецкая обыграла чемпионку Европы во втором круге

В матче второго круга 15-летняя харьковчанка, попавшая в основную сетку через квалификацию, за два с половиной часа одержала победу над ровесницей из Дании Кларой Таусон, посеянную на турнире под шестым номером: 1:6, 6:2, 7:5.

До середины решающего сета теннисистки дважды обменялись брейками, в девятом гейме Лопатецкая не сумела реализовать брейк-поинт, однако у нее это получилось в одиннадцатом, после чего она с первой же попытки успешно подала на матч.

Дарья, занимающая в юниорском рейтинге 70-ю позицию, впервые обыграла представительницу Топ-5. Отметим, что ранее Таусон трижды обыгрывала украинку, в том числе дважды в этом сезоне. Также напомним, что на прошлой неделе датчанка стала победительницей турнира ITF Juniors первой категории в Канаде, в финале которого победила украинку Викторию Дему.

В третьем круге Открытого чемпионата США среди игроков до 18 лет Лопатецкая встретится с победительницей встречи между американкой Элизабет Мандлик и Диан Парри из Франции.

Сегодня вечером свой матч во втором круге парного разряда проведет Маргарита Белоконь, которая выступает вместе с представительницей Бурунди Садой Нахиманой.