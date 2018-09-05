Касси. Стаховский вышел в четвертьфинал парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в первом раунде парного разряда челленджера во Франции. Украинец вместе с австралийцем Мэттом Ридом в трех сетах обыграл пару Еванс Д. / О'Мара Дж. со счетом 2:6, 7:5, 10:5.
Напомним, ранее Стаховский выбыл после первого круга в одиночном разряде Касси.
Источник — Sport.ua
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