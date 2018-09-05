Касси. Стаховский вышел в четвертьфинал парного разряда

20:35 — Андрей Овчаренко

Надо выносить чехов. С такой линией атаки другой результат это просто несерьезно.

20:32 — kevin2

Выходить и БОРОТЬСЯ за победу! Звезд у Чехии нет

20:31 — Тарас Сєргєєв

Все ж таки , думаю , що гратиме Яремчук...