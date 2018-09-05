Джон МИЛЛМАН: «Победить Джоковича? Почему бы и нет?»

Сегодня ночью Джон Миллман в четвертьфинале US Open сыграет с Новаком Джоковичем. Миллман считает, что вслед за Роджером Фередером может победить и серба:

«Смогу ли я победить Новака? Почему бы и нет? Придётся сильно улучшить свой теннис, если сравнивать его с тем, который я показал во время нашей последней встречи.

Джокович – невероятный игрок. Думаю, сейчас он тоже находится в хорошей форме. И всё же – почему нет? Выход на корт, не имея веры в себя, – это и будет моей главной ошибкой».