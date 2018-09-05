Доминик ТИМ: «Сегодня никто не заслужил проиграть»

Сегодня ночью Доминик Тим в четвертьфинале US Open в упорной борьбе уступил Рафаэлю Надалю. Австриец не считает, что заслуживал поражения:

«Я никогда не забуду этого матча. Иногда теннис бывает жестоким – по моему мнению, в сегодняшнем матче никто не заслуживал проиграть.

Если пропустить первую партию, поединок получился невероятно близким от начала и до конца. Тай-брейк пятой партии выглядел как лотерея. Рафа просто выиграл на одно очко больше, чем я».