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Доминик ТИМ: «Сегодня никто не заслужил проиграть»

Австриец прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля

  • 05.09.2018 14:07
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

Сегодня ночью Доминик Тим в четвертьфинале US Open в упорной борьбе уступил Рафаэлю Надалю. Австриец не считает, что заслуживал поражения:

«Я никогда не забуду этого матча. Иногда теннис бывает жестоким – по моему мнению, в сегодняшнем матче никто не заслуживал проиграть.

Если пропустить первую партию, поединок получился невероятно близким от начала и до конца. Тай-брейк пятой партии выглядел как лотерея. Рафа просто выиграл на одно очко больше, чем я».

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Источник — US Open

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