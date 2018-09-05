Даяна Ястремская – Полин Пармантье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет поединок первого круга на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Полин Пармантье из Франции (№71 WTA).
Матч начнется в 18:10 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,45 проти 2,85
Источник — Sport.ua
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