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Даяна Ястремская – Полин Пармантье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Чикаго

  • 05.09.2018 18:04
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская

Пятого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет поединок первого круга на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Полин Пармантье из Франции (№71 WTA).

Матч начнется в 18:10 по Киеву.

Котировки букмекеров: 1,45 проти 2,85

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Источник — Sport.ua

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