САПРОНОВ: Элине нужно поменять команду и набрать 3-4 кг мышечной массы

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал, чего не хватает лучшей украинской теннисистке для достижения главных целей в карьере.
«Элина знает что для того, чтобы остаться в истории тенниса нужно выиграть титул ТБШ и (или) звание первой ракетки Мира.
Элина никогда не отличалась атлетизмом, ее конек это скорость, хорошая голова (умение анализировать) и чрезвычайное трудолюбие и работоспособность.
Чтобы я пожелал Элине сейчас?
1. Поменять тренерскую Команду. Есть какой-то необъяснимый цикл 2-3 года. 2-3 года Себастьян Матье с командой, 2-3 года Йен Хьюз с командой и прошло время Тьерри Аскьона с командой. Тьери, на мой взгляд, уже ничего не может дать Свитолиной. Ей нужен топ-тренер уровня Даррена Кэхилла, это стоит от 500 000 евро в год, и семья должна пойти на эти расходы.
2. Я б посоветовал набрать 3-4 кг мышечной массы, потеря веса и «подсушка» не добавила скорости, но убрала мощь, которой было не так много.
3. Быстрее принимать решения на корте (ее игра через центр это не неуверенность в ударах, это нерешительность что я буду делать следующим ударом).
4. Модное желание типа нужен психолог, я не приемлю. Нам всем нужен психолог», – написал Сапронов в Facebook.
Напомним, Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Источник — Facebook.com
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"Уровень Элины позволяет планировать карьеру на несколько лет вперед, так что она, видимо, решила перестроить свое физическое состояние на перспективу. Одним из способов сделать это считается схема, по которой ты сначала избавляешься от жира (быстрее всего – с помощью диеты), чтобы на следующем этапе (обычно в течение года) заместить его мышцами. По этому плану сейчас Свитолина находится в середине процесса, когда весь вес уже согнан (отсюда худоба на грани с нездоровой), а мышц пока что нет.
И вот тут параллель с Иванович выглядит очень даже уместной: сербка после аналогичного физического кризиса-2012 в течение следующего сезона набрала массу и в 2014-м провела свой лучший сезон с тех пор, как в 20 выиграла «Ролан Гаррос». Так что, возможно, Элина Свитолина – как она и говорила – вкладывается в себя. Просто то, что мы видим сейчас, еще не конечный результат."
По поводу спада в игре - отрабатываются разные модели игры, чтобы потом иметь возможность спокойно варьировать как по ходу матча. так и по ходу целого турнира.
Просто главная цель у Элины - побыть на вершине подольше, а не так как многие - рвануть какой нибудь Ролан Гарос, а через год никто и не вспомнит(примеров предостаточно).
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