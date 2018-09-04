САПРОНОВ: Элине нужно поменять команду и набрать 3-4 кг мышечной массы

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал, чего не хватает лучшей украинской теннисистке для достижения главных целей в карьере.

«Элина знает что для того, чтобы остаться в истории тенниса нужно выиграть титул ТБШ и (или) звание первой ракетки Мира.

Элина никогда не отличалась атлетизмом, ее конек это скорость, хорошая голова (умение анализировать) и чрезвычайное трудолюбие и работоспособность.

Чтобы я пожелал Элине сейчас?

1. Поменять тренерскую Команду. Есть какой-то необъяснимый цикл 2-3 года. 2-3 года Себастьян Матье с командой, 2-3 года Йен Хьюз с командой и прошло время Тьерри Аскьона с командой. Тьери, на мой взгляд, уже ничего не может дать Свитолиной. Ей нужен топ-тренер уровня Даррена Кэхилла, это стоит от 500 000 евро в год, и семья должна пойти на эти расходы.

2. Я б посоветовал набрать 3-4 кг мышечной массы, потеря веса и «подсушка» не добавила скорости, но убрала мощь, которой было не так много.

3. Быстрее принимать решения на корте (ее игра через центр это не неуверенность в ударах, это нерешительность что я буду делать следующим ударом).

4. Модное желание типа нужен психолог, я не приемлю. Нам всем нужен психолог», – написал Сапронов в Facebook.