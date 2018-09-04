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САПРОНОВ: Элине нужно поменять команду и набрать 3-4 кг мышечной массы

Владелец Golf Superior Club назвал три шага, которые должна сделать Свитолина в ближайшее время

  • 04.09.2018 20:55
  • 2782 просмотра
  • 8 комментариев
Метки
Sport.ua. Юрий Сапронов
© Sport.ua. Юрий Сапронов
Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал, чего не хватает лучшей украинской теннисистке для достижения главных целей в карьере.
 
«Элина знает что для того, чтобы остаться в истории тенниса нужно выиграть титул ТБШ и (или) звание первой ракетки Мира.
Элина никогда не отличалась атлетизмом, ее конек это скорость, хорошая голова (умение анализировать) и чрезвычайное трудолюбие и работоспособность.
 
Чтобы я пожелал Элине сейчас? 
 
1. Поменять тренерскую Команду. Есть какой-то необъяснимый цикл 2-3 года. 2-3 года Себастьян Матье с командой, 2-3 года Йен Хьюз с командой и прошло время Тьерри Аскьона с командой. Тьери, на мой взгляд, уже ничего не может дать Свитолиной. Ей нужен топ-тренер уровня Даррена Кэхилла, это стоит от 500 000 евро в год, и семья должна пойти на эти расходы.
2. Я б посоветовал набрать 3-4 кг мышечной массы, потеря веса и «подсушка» не добавила скорости, но убрала мощь, которой было не так много.
3. Быстрее принимать решения на корте (ее игра через центр это не неуверенность в ударах, это нерешительность что я буду делать следующим ударом).
4. Модное желание типа нужен психолог, я не приемлю. Нам всем нужен психолог», – написал Сапронов в Facebook.
 
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Источник — Facebook.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 21:01
    +8
    Согласен. Кроме одного момента. Хороший психолог подчас необходим не меньше, чем хороший тренер. Может, если бы он был, не было бы этого дурацкого решения о резком похудении.
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    vit-2
      vit-2, 04.09.2018 21:02
    +4
    Спонсор Сапронов діло каже. Питання в тому чи має він ще хоч якийсь вплив на Еліну?
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    yan2006
      yan2006, 04.09.2018 21:33
    +1
    vit-2, 04.09.2018 21:02
    Спонсор Сапронов діло каже. Питання в тому чи має він ще хоч якийсь вплив на Еліну?
    экс-спонсор
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 04.09.2018 21:43
    +2
    Справа не в тому, чи має вплив на Еліну Сапронов - справа в тому, чи має Еліна мізки: по її грі я б цього не сказав, по її інтерв*ю - тим більше... Вона ніколи не сказала, що грала невдало або погано - ЗАВЖДИ ГРАЛА добре, просто суперниці грали БЛИСКУЧЕ ! Але хіба буває при "добрій грі" рахунок 6:1 а потім 0:6 ?! Я повторюю: аби Світоліна грала увесь турнір, як із Марією - була б у фіналі! Але зараз такої зібраності і концентрації у неї хватає максимум на одну зустріч! ПСИХОЛОГІЯ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ ОДНОЗНАЧНО ! А фізична епопея із ідіотським схудненням дала один результат: потужність впала а двогодинний матч Еліна просто не витримає фізично......
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 04.09.2018 21:53
    +4
    Stanislav Matusevych, 04.09.2018 21:01
    Согласен. Кроме одного момента. Хороший психолог подчас необходим не меньше, чем хороший тренер. Может, если бы он был, не было бы этого дурацкого решения о резком похудении.
    Похудение не дурацкое, в очередной раз цитирую:
    "Уровень Элины позволяет планировать карьеру на несколько лет вперед, так что она, видимо, решила перестроить свое физическое состояние на перспективу. Одним из способов сделать это считается схема, по которой ты сначала избавляешься от жира (быстрее всего – с помощью диеты), чтобы на следующем этапе (обычно в течение года) заместить его мышцами. По этому плану сейчас Свитолина находится в середине процесса, когда весь вес уже согнан (отсюда худоба на грани с нездоровой), а мышц пока что нет.
    И вот тут параллель с Иванович выглядит очень даже уместной: сербка после аналогичного физического кризиса-2012 в течение следующего сезона набрала массу и в 2014-м провела свой лучший сезон с тех пор, как в 20 выиграла «Ролан Гаррос». Так что, возможно, Элина Свитолина – как она и говорила – вкладывается в себя. Просто то, что мы видим сейчас, еще не конечный результат."
    По поводу спада в игре - отрабатываются разные модели игры, чтобы потом иметь возможность спокойно варьировать как по ходу матча. так и по ходу целого турнира.
    Просто главная цель у Элины - побыть на вершине подольше, а не так как многие - рвануть какой нибудь Ролан Гарос, а через год никто и не вспомнит(примеров предостаточно).
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    pass19
    online
      pass19, 04.09.2018 22:20
    -1
    gudini1977, 04.09.2018 21:53
    Похудение не дурацкое, в очередной раз цитирую:"Уровень Элины позволяет планировать карьеру на несколько лет вперед, так что она, видимо, решила перестроить свое физическое состояние на перспективу. Одним из способов сделать это считается схема, по которой ты сначала избавляешься от жира (быстрее всего – с помощью диеты), чтобы на следующем этапе (обычно в течение года) заместить его мышцами. По этому плану сейчас Свитолина находится в середине процесса, когда весь вес уже согнан (отсюда худоба на грани с нездоровой), а мышц пока что нет.И вот тут параллель с Иванович выглядит очень даже уместной: сербка после аналогичного физического кризиса-2012 в течение следующего сезона набрала массу и в 2014-м провела свой лучший сезон с тех пор, как в 20 выиграла «Ролан Гаррос». Так что, возможно, Элина Свитолина – как она и говорила – вкладывается в себя. Просто то, что мы видим сейчас, еще не конечный результат."По поводу спада в игре - отрабатываются разные модели игры, чтобы потом иметь возможность спокойно варьировать как по ходу матча. так и по ходу целого турнира.Просто главная цель у Элины - побыть на вершине подольше, а не так как многие - рвануть какой нибудь Ролан Гарос, а через год никто и не вспомнит(примеров предостаточно).
    Таким, как Мутусевич и компания бесполезно, что либо объяснять, вбили себе идею фикс и носятся с ней по всем веткам.
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    Vadim Petrov
    online
      Vadim Petrov, 04.09.2018 22:26
    0
    При чому тут психологія? Про психологію россуждають дилетанти або коли хочуть виправдатися і знайти причину невдач. Людина, спортсмен - природнє творіння, що використовує енергію. Чим більща мускульна масса тим більше накопиченої енергії і більша можливість її віддати за короткий проміжок часу. Порівнйте мускульні маси спринтера і стайера, і все стане зрозуміли. Тому Сапронов каже по суті. Світоліні треба нагнати мускульну масу. Але в такому віці без стероїдів зробити це швидко не вдасться. Треба взяти паузу на 1 рік і нагнати масу, а потім вивести стероїди з організму. Так робили і роблять всі спортсмени.
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    Vadim Petrov
    online
      Vadim Petrov, 04.09.2018 22:29
    -1
    Stanislav Matusevych, 04.09.2018 21:01
    Согласен. Кроме одного момента. Хороший психолог подчас необходим не меньше, чем хороший тренер. Может, если бы он был, не было бы этого дурацкого решения о резком похудении.
    Для жінки, найкращим психологом є Х...Й безпосередньо перед стартом. Це тобі скаже люба видатна спортсменка.
    Ссылка
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