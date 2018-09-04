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САПРОНОВ: «Наша болельщицкая доля поддерживать Элину, а не стебаться»

Экс-спонсор лучшей теннисистки Украины – о критике Свитолиной со стороны болельщиков и СМИ

  • 04.09.2018 20:22
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
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Фейсбук Юрия Сапронова
© Фейсбук Юрия Сапронова
Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов поделился мнением о последних выступлениях первой ракетки Украины.
 
«Мы все «эксперты» во всем, и я тоже, я тоже обязательно вставляю свои 5 копеек туда где я глубоко не разбираюсь. Где-то поумничать, где-то потроллить, где-то постебаться.
 
Когда 13-ти летняя девочка Элина Свитолина волею судьбы переехала в Харьков,я и моя теннисная команда видели в ней игрока ТОП-100. После того как в 15 лет она выиграла юниорский Роланд Гаррос мы мечтали о ТОП-20. Потом о ТОП-10, дальше о ТОП-5.
 
Теперь осталось ровно две мечты - титул победительницы турнира Большого Шлема и звание Первой ракетки Мира. Элина переписала все  теннисные рекорды Украины. Абсолютно все. Элина приучила нас к победам и дает нам надежду в каждом турнире.
 
Разве когда-нибудь такое было? Кто-то еще давал нам надежду на звание первой в Мире и звание победительницы Шлема? Нет.
Ей только 23 года. Ангелик Кербер, Кэролайн Возняцки, Симона Халеп выиграли свои первые Шлемы в 27 и 28. У нас и у нее есть время чтобы мечтать и надеяться. У нее есть время чтобы много и тяжело работать.
 
Что может быть лучше надежды и мечты? Мы хотим чтобы Свитолина выиграла Шлем? И она очень хочет.
 
Мы хотим чтобы она стала первой в Мире? И она очень хочет.
 
Наша болельщицкая доля поддерживать Элину, гордиться ее достижениями и надеяться, мечтать и верить, что будет и Шлем и звание 1-ой ракетки Мира.
 
То что она будет пахать в тренировочном процессе я не сомневаюсь», – написал Сапронов в Facebook.
 
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Источник — Facebook.com

(2 голоса)

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Комментарии
    solovey-razboynik
    online
      solovey-razboynik, 04.09.2018 20:48
    0
    Что может быть лучше надежды и мечты? Мы хотим чтобы Свитолина выиграла Шлем? И она очень хочет.

    Мы хотим чтобы она стала первой в Мире? И она очень хочет.

    Мечтать не вредно-всё в её руках.Кем была Элина год назад и сейчас,две большие разницы.Тогда она рвала всех,а сейчас её.Найдите Элине хорошего Психолога и она заиграет как и раньше.
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