САПРОНОВ: «Наша болельщицкая доля поддерживать Элину, а не стебаться»

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов поделился мнением о последних выступлениях первой ракетки Украины.

«Мы все «эксперты» во всем, и я тоже, я тоже обязательно вставляю свои 5 копеек туда где я глубоко не разбираюсь. Где-то поумничать, где-то потроллить, где-то постебаться.

Когда 13-ти летняя девочка Элина Свитолина волею судьбы переехала в Харьков,я и моя теннисная команда видели в ней игрока ТОП-100. После того как в 15 лет она выиграла юниорский Роланд Гаррос мы мечтали о ТОП-20. Потом о ТОП-10, дальше о ТОП-5.

Теперь осталось ровно две мечты - титул победительницы турнира Большого Шлема и звание Первой ракетки Мира. Элина переписала все теннисные рекорды Украины. Абсолютно все. Элина приучила нас к победам и дает нам надежду в каждом турнире.

Разве когда-нибудь такое было? Кто-то еще давал нам надежду на звание первой в Мире и звание победительницы Шлема? Нет.

Ей только 23 года. Ангелик Кербер, Кэролайн Возняцки, Симона Халеп выиграли свои первые Шлемы в 27 и 28. У нас и у нее есть время чтобы мечтать и надеяться. У нее есть время чтобы много и тяжело работать.

Что может быть лучше надежды и мечты? Мы хотим чтобы Свитолина выиграла Шлем? И она очень хочет.

Мы хотим чтобы она стала первой в Мире? И она очень хочет.

Наша болельщицкая доля поддерживать Элину, гордиться ее достижениями и надеяться, мечтать и верить, что будет и Шлем и звание 1-ой ракетки Мира.

То что она будет пахать в тренировочном процессе я не сомневаюсь», – написал Сапронов в Facebook.