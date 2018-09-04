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Свитолина рассказала, как завоевать ее сердце

Для счастья теннисистке необходим визит в украинский ресторан

  • 04.09.2018 14:18
  • 2695 просмотров
  • 10 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, каким путем можно добиться ее расположения.

«Единственный способ завоевать мою любовь — отвести меня в украинский ресторан», — написала Свитолина в Instagram, сфотографировавшись с тарелкой борща.

Фото сделано в Нью-Йорке в заведении «Ukranian National Home Restaurant», которое расположено на Манхэттене.

Ранее Свитолина вылетела с US Open-2018, проиграв латвийке Анастасии Севастовой в четвертом раунде турнира (3/6, 6/1, 0/6).

 

The only way to win my love is to take me to Ukrainian restaurant 🤤💙

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    vetvetvet
      vetvetvet, 04.09.2018 14:29
    -3
    Угостить тарелкой борща и завоевать мою любовь!!!...
    Элочка жжет!!!
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    nm1607
    nm1607, 04.09.2018 14:30
    +6
    Як нема що про теніс говорити, то є про борщ. Смачного.
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    ershakovv
      ershakovv, 04.09.2018 14:42
    0
    Як я її розумію.
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    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 04.09.2018 14:47
    0
    То ли фото неудачное, то ли Свитолина и правда лепит из себя очередную безликую инстамуклу.
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    lenata_p
    online
      lenata_p, 04.09.2018 15:13
    +2
    А как же бабушкины блины? Кстати, самое лучшее - завоевать сердце бабушки, а та уже внучку обработает
    Блины - это такой калорийный продукт, как от них похудеть можно - знает только Свитолинка
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    lasua
    online
    lasua, 04.09.2018 15:13
    +1
    А тем временем Цуренко показывает нам у кого есть стержень. Наверное для Свитолиной теннис окончился
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 04.09.2018 15:34
    -2
    lasua, 04.09.2018 15:13
    А тем временем Цуренко показывает нам у кого есть стержень. Наверное для Свитолиной теннис окончился

    Ну ты прям не хорони , если в след.году сдвигов не будет , то да - сбитый лётчик
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    Bogdan Skaskiv
    online
      Bogdan Skaskiv, 04.09.2018 15:39
    0
    Зважаючи на яйце в зупі,швидше схоже на холодник(окрошку з буряком),а не борщ А так то помітно, що Еліну останнім часом не годують. Звідси і такі фото
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    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 04.09.2018 15:45
    -2
    Світоліна ж сказала, що цей рік перехідний. Перебудова за місяць-два не робиться. Вона зрозуміла, що модель 2017 - добре, але для першої ракетки замало. Тому вирішила будувати більш агресивну гру. Можна подумати, що хтось у нас ще, окрім неї, був 3 ракеткою світу. Навіть якщо вона не підіймиться вище. А протриматись декілька років в 10 - топ, це гордість. В Український ресторан!!! Це тут головне. Молодчинка!!!
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.09.2018 15:47
    0
    Бывал я этом ресторане... И персонал смахивает на украинцев, и название блюд совпадает с нишими, но когда пробуешь, что-то не так как дома. Борщ вообще какой-то со специфическим вкусом, но это так на любителя. Ну да ладно об этом, мы ведь шутки понимаем... Сердце ее можно завоевать только ОЧЕНЬ большими деньгами ( ну, это мечты всех, за редким исключением, теннисисток) А для общего счестья нужно, конечно, идин из турниров БШ выиграть. Удачи нашей землячке в осуществлении этой мечты....
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