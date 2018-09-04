Свитолина рассказала, как завоевать ее сердце

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, каким путем можно добиться ее расположения.
«Единственный способ завоевать мою любовь — отвести меня в украинский ресторан», — написала Свитолина в Instagram, сфотографировавшись с тарелкой борща.
Фото сделано в Нью-Йорке в заведении «Ukranian National Home Restaurant», которое расположено на Манхэттене.
Ранее Свитолина вылетела с US Open-2018, проиграв латвийке Анастасии Севастовой в четвертом раунде турнира (3/6, 6/1, 0/6).
Источник — Instagram
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Элочка жжет!!!
Блины - это такой калорийный продукт, как от них похудеть можно - знает только Свитолинка
Ну ты прям не хорони , если в след.году сдвигов не будет , то да - сбитый лётчик
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