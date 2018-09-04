Свитолина рассказала, как завоевать ее сердце

Я тоже считаю, что если у Леси не будет проблем со здоровьем, то именно Осаку ей пройти при нынеш...

Удачи, Никита! Очень жалел, что в моем родном клубе ему приходилось сидеть на лавке. В любом друг...

Сначала уберут тренера..., а потом уже с игроками...

Я так понимаю кротоэкспретам новые методички подъехали?

Ну так, вигравала 4-1 і раптом подумала, навіщо мені ця 1/4 фіналу US OPEN, пограю трохи "кі...

15:47 — Владимир Копяк

Бывал я этом ресторане... И персонал смахивает на украинцев, и название блюд совпадает с нишими, ...

15:45 — Vitaliy_yatsenko

Світоліна ж сказала, що цей рік перехідний. Перебудова за місяць-два не робиться. Вона зрозуміла,...