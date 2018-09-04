Джон МИЛЛМАН: «Чувствую себя виноватым перед Федерером»

Джон Миллман прокомментировал свою победу над Роджером Федерером в 4-м раунде US Open:

«-Когда вы поняли, что на самом деле будет возможно победить?

- Я всегда считал, что не просто так прошел в четвертый круг. Я никогда не играю против репутации соперника, потому что в таком случае ты сразу даешь ему форму.

Я начал находить свою игру во втором сете, когда он подавал на партию. Мне удалось отыграть брейк. В тот момент я начал чувствовать себя комфортнее, привык к новому окружению. Ведь на этом корте играть довольно страшно, и в начале матча у меня не очень хорошо получалось. Но по ходу матча я чувствовал себя все лучше.

- Теперь вы так же верите, что можете обыграть Новака Джоковича и выйти в полуфинал Шлема?

- Да, почему нет? Конечно, мне нужно будет прибавить по сравнению с нашим последним матчем. Он невероятный игрок и сейчас находится в классной форме.

Но почему нет? Мне кажется, я бы сам себе ставил палки в колеса, если бы не верил в это.

- Вам помогло то, что вы ездили на сбор с Роджером, много с ним тренировались?

- Я честно скажу, что Роджер – мой кумир. Я на него равняюсь. Мне очень нравится его команда. И он всегда был очень открытым человеком, мы постоянно общаемся в раздевалке. Он мой кумир.

Сегодня я чувствовал себя немного виноватым, потому что у него точно был не лучший день. Я это понимаю. Я в курсе, что у него многое не получалось. Наверное, для победы над ним мне и нужно было, чтобы у него был не очень хороший день, а у меня приличный, хороший».