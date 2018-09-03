Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – попасть на Итоговый турнир»

После вылета с US Open Элина Свитолина проанализировала свои слабые стороны и рассказала о целях на концовку сезона:

«- Как оцените свои результаты на «Больших шлемах» в этом году?

– Средненькие. Я ожидала более хороших выступлений, особенно на «Ролан Гаррос» и тут. Но я проиграла соперницам, которые показывали потрясающий теннис, матчи были тяжелыми.

Да, я расстроена, но готова вернуться на корт и продолжить работать.

- В дальнейшем вам нужно что-нибудь поменять?

– Да, нам с командой нужно обсудить некоторые вещи. Думаю, в плане физической подготовки мне нужно стать намного сильнее, ведь в моем организме произошли перемены.

На адаптацию уходит чуть больше времени, чем я ожидала, потому что мне нужно немного поменять свой стиль игры. Сейчас организм не позволяет показывать максимум с использованием той игры, которая у меня была в прошлом году.

Так что нужно подумать. Прямо после матча трудно что-то говорить, пока тебе грустно и обидно.

- Можете извлечь из этой недели что-нибудь хорошее?

– Да, в целом серия американских турниров получилась приличной, но не такой хорошей, как я хотела.

Я играла в полуфинале в Монреале, тут четвертый круг – это тоже неплохо. Я показывала хорошую игру. Я постепенно, шаг за шагом иду вперед, и это хорошо. Я хочу прибавить, и на это нужно время. Я готова работать.

Моя цель – попасть на итоговый турнир, так что я сделаю все, чтобы это сделать».