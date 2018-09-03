Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анастасия СЕВАСТОВА: «Было тяжело во втором сете»

Латвийка – о победе над Элиной Свитолиной

  • 03.09.2018 10:21
  • 146 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Анастасия Севастова
© Getty Images. Анастасия Севастова

Сегодня ночью Анастасия Севастова в четвертом раунде US Open обыграла Элину Свитолину.

Латвийская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:

«Было тяжело во втором сете. Первый сет выдался изнурительным, потому в начале второго была уставшей. И Элина заиграла лучше.

У меня было немного плохое настроение, все шло не лучшим образом. После сета я взяла паузу, сходила в туалет и затем боролась за каждое очко».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.