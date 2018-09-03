Анастасия СЕВАСТОВА: «Было тяжело во втором сете»

Сегодня ночью Анастасия Севастова в четвертом раунде US Open обыграла Элину Свитолину.
Латвийская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:
«Было тяжело во втором сете. Первый сет выдался изнурительным, потому в начале второго была уставшей. И Элина заиграла лучше.
У меня было немного плохое настроение, все шло не лучшим образом. После сета я взяла паузу, сходила в туалет и затем боролась за каждое очко».
Источник — Sportarena
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