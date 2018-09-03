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Элина СВИТОЛИНА: «Сама дала Севастовой шанс сделать камбэк»

Украинка прокомментировала свой вылет с US Open-2018

  • 03.09.2018 09:46
  • 928 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня ночью Элина Свитолина в 4-м раунде US Open уступила Анастасии Севастовой и покинула турнир.

Украинка прокомментировала свое поражение:

«Думаю, что я сама дала ей шанс сделать камбэк. Безусловно, я очень разочарована, что дала Севастовой вернуться в игру. А затем она включилась на полную и была за этой вознаграждена. Я очень расстроена».

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 03.09.2018 09:50
    0
    Первый шлем она завоюет в 2029 году.
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 03.09.2018 10:23
    +1
    Какая - то ты, Элина, бесхребетная, нет в тебе ни агрессии, ни спортивной злости. На данный момент точно. Может это следствие сброса массы, тогда срочно к бабушке на блины. Надо спасать девушку.
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    gidrant_sinii
      gidrant_sinii, 03.09.2018 10:35
    +1
    Природа свое берет. Хочется деффченке секаса больше всего на свете. Дурные мысли забивают голову.
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.09.2018 10:35
    0
    B.Borg, 03.09.2018 10:23
    Какая - то ты, Элина, бесхребетная, нет в тебе ни агрессии, ни спортивной злости. На данный момент точно. Может это следствие сброса массы, тогда срочно к бабушке на блины. Надо спасать девушку.
    Да не ругайте её. Ей и без вас плохо. Она же сказала, что для того,чтобы сделать шаг вперёд - надо сделать шаг назад. Давайте поверим. Видно же, что этот сезон для неё промежуточный.
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    vit-2
    online
      vit-2, 03.09.2018 10:39
    0
    Vladdal, 03.09.2018 10:35
    B.Borg, 03.09.2018 10:23 Какая - то ты, Элина, бесхребетная, нет в тебе ни агрессии, ни спортивной злости. На данный момент точно. Может это следствие сброса массы, тогда срочно к бабушке на блины. Надо спасать девушку. Да не ругайте её. Ей и без вас плохо. Она же сказала, что для того,чтобы сделать шаг вперёд - надо сделать шаг назад. Давайте поверим. Видно же, что этот сезон для неё промежуточный.
    Хочеться вірити що так, але судячи з в'ю в іншій новині "Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – попасть на Итоговый турнир», Еля і сама не сподівалася що буде грати гірше ніж минулоріч і їй треба подумати над цим.
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