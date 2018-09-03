Элина СВИТОЛИНА: «Сама дала Севастовой шанс сделать камбэк»

Сегодня ночью Элина Свитолина в 4-м раунде US Open уступила Анастасии Севастовой и покинула турнир.
Украинка прокомментировала свое поражение:
«Думаю, что я сама дала ей шанс сделать камбэк. Безусловно, я очень разочарована, что дала Севастовой вернуться в игру. А затем она включилась на полную и была за этой вознаграждена. Я очень расстроена».
Источник — WTA
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