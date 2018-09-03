Элина СВИТОЛИНА: «Сама дала Севастовой шанс сделать камбэк»

Хацкевич не пішов, оскільки Суркіс не має когось на його місце. пройде ще тижня 2-3 і після насту...

10:39 — vit-2

Хочеться вірити що так, але судячи з в'ю в іншій новині "Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – попаст...

10:35 — Vladdal

Да не ругайте её. Ей и без вас плохо. Она же сказала, что для того,чтобы сделать шаг вперёд - над...

10:35 — gidrant_sinii

Природа свое берет. Хочется деффченке секаса больше всего на свете. Дурные мысли забивают голову.