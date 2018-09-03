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US Open. Людмила Киченок проиграла в матче с первыми ракетками турнира

Украинская теннисистка завершила выступление на Открытом чемпионате США

  • 03.09.2018 01:33
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btu.org.ua. Людмила Киченок
© btu.org.ua. Людмила Киченок
1 час и 16 минут провели на корте теннисистки. Киченок и Зигемунд выполнили по брейку в каждом сете, а сами проиграли за матч пять геймов на своей подаче.
 
Третий круг
Людмила Киченок (Украина) / Лаура Зигемунд (Германия) - Барбора Крейчикова (Чехия, 1) / Катержина Синякова (Чехия, 1) 2:6, 2:6
 
Людмила Киченок повторила свой личный рекорд на турнире, дойдя до третьего круга. На этой стадии соревнований в Нью-Йорке украинка сыграла в прошлом сезоне. Также Людмила выступила в 1/8 финала парных соревнований на Уимблдоне в сезонах 2015 и 2017.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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