US Open. Людмила Киченок проиграла в матче с первыми ракетками турнира

Вот это да, дожились... ладно там полуэксперты с ТВ разговаривают,но ты чего свой рот открыл?что ...

02:33 — olya403

Еліні ще в Китаї треба трохи захистити. Минулого року там були, здається, непогані результати

02:30 — Станислав Матусевич

Спасибо, в такую ночь положительные эмоции очень нужны. Для меня, как персонального болельщика Эл...

02:27 — vit-2

Спробуй тепер заснути після такого... А через 4 години вже треба вставати на роботу. Але це таке,...

02:26 — Станислав Матусевич

Да, именно 500 очков и предстоит защищать. Если за полтора месяца не случится каких-то чудес типа...