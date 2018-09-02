US Open. Лопатецкая – в основе юниорского турнира

22:06 — tydolboyob

5 ЧАСОВ НАЗАД ОДИН ЛОХ СКАНДИНАВ ПЛЁЛ ПРО ЛУЧШИЙ КЛУБ))))))

22:05 — Тарас Полатайко

В борделі якщо не йдуть справи, міняють блядей, а несовають ліжка. А Хацкевича гнати, був би горд...

22:05 — tydolboyob

НУ ЧТО ЧУЧУНДРА?)))))) КТО ПРОЖИВАЕТ НА ДНЕ ОКЕАНА?