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US Open. Лопатецкая – в основе юниорского турнира

Еще одна украинка успешно прошла квалификацию

  • 02.09.2018 21:02
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news4you.com.ua. Дарья Лопатецкая
© news4you.com.ua. Дарья Лопатецкая

В финале квалификации юниорского US Open Дарья Лопатецкая встречалась с канадкой Александрой Ваграмов.

В непростом трехсетовом противостоянии украинка взяла верх. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.

Квалификация. Финал

Дарья Лопатецкая (Уукраина, 8) – Александра Ваграмов (Канада) – 6:4, 2:6, 6:4

Вчера квалификацию преодолела еще одна украинка – Дарья Снигур.

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Источник — Sport.ua

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