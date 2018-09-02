US Open. Лопатецкая – в основе юниорского турнира

В финале квалификации юниорского US Open Дарья Лопатецкая встречалась с канадкой Александрой Ваграмов.
В непростом трехсетовом противостоянии украинка взяла верх. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.
Квалификация. Финал
Дарья Лопатецкая (Уукраина, 8) – Александра Ваграмов (Канада) – 6:4, 2:6, 6:4
Вчера квалификацию преодолела еще одна украинка – Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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