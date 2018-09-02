Александр ЗВЕРЕВ: «Я проигрываю не только на Мэйджорах»

Сегодня ночью Александр Зверев вылетел из US Open в третьем круге, уступив Филиппу Кольшрайберу. Однако немец не считает, что на турнирах Большого шлема проваливается чаще, чем на турнирах АТР:

«Я проигрываю и в АТР-туре. Я проиграл Хасе в Цинциннати, проиграл Циципасу в Торонто. Просто к турнирам Большого шлема приковано больше внимания, все следят за результатами. Я добился хорошего результата в Париже, но остальные Мэйджоры в этом сезоне сложились не так хорошо. На то были разные причины.

Лендл понимает, что это долгий и сложный процесс. Перед турниром он сказал, что надеется на моё успешное выступление, но подчеркнул, что наши основные цели будут в следующем году».

В конце сентября Зверев выступит на турнире в Пекине.