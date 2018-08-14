Надаль, Зверев, Дель Потро и Иснер сыграют на турнире в Пекине

17:05 — Sergey Nikolaev

Да что ты так пристал к Ахметушке?. Отключись от электричества- купи солнечные батарее, генератор...

16:57 — vasyan86

Ага, как-то так. Все 32 участника формируют рейтинг, рассчитанный за десять лет плюс бонусы за по...

16:53 — Олександр Бондаренко

Цыплят по осени считают,кто пишет ети новости??!Куда вы торопитесь!!!Пускай пройдут сначала туда!...