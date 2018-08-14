Надаль, Зверев, Дель Потро и Иснер сыграют на турнире в Пекине

Девятая ракетка мира присоединился к звёздному составу участников, среди которых испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, немец Александр Зверев и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
Лучшим результатом 33-летнего американца в Пекине является выход в полуфинал, где уступил сербу Новаку Джоковичу – 6:7 (1:7), 2:6.
Хардовые соревнования категории ATP-500 пройдут в период с 29 сентября по 7 октября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Рафаэль Надаль, победивший в прошлогоднем финале австралийца Ника Кирьоса. Наибольшее количество трофеев на Открытом чемпионате Китая добыл серб Новак Джокович (6).
Источник — Чемпионат
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