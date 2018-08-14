Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Надаль, Зверев, Дель Потро и Иснер сыграют на турнире в Пекине

В Китае собралась звездная компания

  • 14.08.2018 16:41
  • 92 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Девятая ракетка мира присоединился к звёздному составу участников, среди которых испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, немец Александр Зверев и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. 
 
Лучшим результатом 33-летнего американца в Пекине является выход в полуфинал, где уступил сербу Новаку Джоковичу – 6:7 (1:7), 2:6. 
 
Хардовые соревнования категории ATP-500 пройдут в период с 29 сентября по 7 октября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Рафаэль Надаль, победивший в прошлогоднем финале австралийца Ника Кирьоса. Наибольшее количество трофеев на Открытом чемпионате Китая добыл серб Новак Джокович (6).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.