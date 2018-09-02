US Open. Чилич с мучениями идет дальше

В матче третьего раунда Открытого чемпионата США–2018 хорват Марин Чилич в пяти сетах сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора со счетом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Поединок продолжался 3 часа 59 минут. Чилич сделал 14 эйсов, допустил 9 ошибок на подаче и реализовал 7 из 27 возможных брейк-пойнтов. На счету де Минора 4 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в четвертьфинал турнира Чилич поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном (10), который ранее взял верх над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча состоится 3 сентября.
Мужской финал пройдет в воскресенье, 9 сентября.
Источник — Чемпионат
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